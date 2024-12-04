Здорова сансев'єрія зазвичай росте швидко

Сансевʼєрія, відома також як «тещин язик», є однією з найпопулярніших кімнатних рослин, адже вирізняється своєю довговічністю, не вимагає інтенсивного освітлення або частого поливу. Крім того, вона очищає повітря і її майже неможливо погубити. Найважливішою у догляді за сансевʼєрією є її правильна та вчасна пересадка. Коли і як це варто робити, пише Нousedigest.

Вам знадобиться горщик, який на кілька сантиметрів більший від поточного, інструменти для очищення коренів, а також трохи свіжого ґрунту.

Як зрозуміти, що сансевʼєрію час пересадити

Якщо земля в горщику виглядає сухою та виснаженою, і вода швидко проходить через неї, прийшов час для пересадки рослини. «Тещин язик» має міцне коріння, яке може навіть прорости через горщик.

Здорова сансевʼєрія зазвичай росте швидко. Якщо ріст сповільнений, це може бути сигналом до пересадки. Інші ознаки, що вказують на необхідність пересадки – вʼянуче або пожовкле листя, неприємний запах землі, переповнений горщик з молодими пагонами.

Як пересадити

Технічно сансевʼєрія є сукулентом і потребує дуже мало води. Рослина віддає перевагу повному висиханню між поливами, тому вибір правильного типу ґрунту є критично важливим. Суміш землі для кактусів та кімнатних рослин буде ідеальною. Щоб уникнути гниття коренів, новий горщик має бути лише на 5 см ширший за попередній.

Спочатку необхідно акуратно витягнути рослину зі старого ґрунту. Тримайте листя пучком разом або ж обʼяжіть його мотузкою. Легко струсіть старий ґрунт та перевірте коріння. Якщо воно чорне і мʼяке, його можна обережно обрізати ножем або садовими ножицями. Потім рослину слід помістити у новий горщик, додати достатньо ґрунту, щоб повністю покрити коріння, і акуратно утрамбувати. Щоб сансевʼєрія швидше адаптувалася в новому горщику, не поливайте її кілька днів.