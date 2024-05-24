Про сансевʼєрію можна забути на тиждень-два, і вона не загине і не засохне

Сансевʼєрія, ще відома як тещин язик, часто використовується дизайнерами для створення квіткових композицій та прикраси інтер'єрів. Цінність її в тому, що вона незламна: про неї можна забути на тиждень-два, і вона не загине і не засохне. Раніше ми розповідали про правильний догляд цієї рослини, а тепер – як швидко її розмножити.

Поділ кореневища

Як пише «Флористікс», найзручніше ділити кореневище рослини під час весняної пересадки: гострим ножем розріжте його так, щоб на кожній частині залишалася точка росту. Розсадіть розділену сансев'єрію по різних горщиках і помістіть їх у тепле місце. Поливайте помірно. Цей спосіб підходить як однотонним, так і строкатим видам сансевʼєрії.

Розмноження поділом листка

Старий листок розрізають на шматки по 4-5 см довжиною, трохи підв'ялюють його на повітрі, потім занурюють нижній кінець у пісок під кутом в 45°, накривають банкою або обрізаною пластиковою пляшкою і при помірному нижньому поливі (воду ллють у піддон горщика) вкорінюють.

За 30-40 днів, як тільки лист вкорениться і дасть бруньки, з яких з'являться молоді листки, рослину пересаджують у горщик із ґрунтом. Підходить цей спосіб тільки однотонним видам сансев'єрії: навіть якщо ви укоренити смугастий листок, дитинка виросте все одно зелена.