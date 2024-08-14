Насіння при перезріванні починає проростати всередині плода

Якщо навесні ви хочете посадити перевірені сорти гарбузів, а цьогорічні перевершили ваші сподівання, тоді збережіть насіння для наступного посіву. Щоб зберегти все насіння до весни, потрібно правильно його обробити та дотримуватись правил підготовки і зберігання.

Коли збирати гарбузи для насіння

Збір насіння має відбуватися тільки у зрілих плодів. Саме тому рекомендують дочекатися технічної зрілості гарбуза. Примітно, але гарбуз – це плід, що вдало може дозріти і в домашніх умовах після збирання врожаю. Не можна залишати баштанні на грядках до морозів, адже це повністю занапастить врожай, пишуть «Огородники».

Як визначити зрілість гарбуза

плодоніжка кожного гарбуза має бути сухою, здеревілою;

забарвлення плоду має бути насиченим;

Ці критерії вкажуть, зрілий плід чи ні. Багато хто помилково вважає, що перезрілі плоди мають першокласне насіння – це міф. Насіння при перезріванні починає проростати всередині плода, відповідно цикл вегетації порушується і це насіння не можна використовувати для посівних робіт.

Технологія збирання насіння гарбуза

Збір насіння відбувається простим способом: вам необхідно вибрати стиглий плід і дістати насіння. Таку процедуру можна проводити будь-яким зручним для вас способом, але експерти рекомендують зріз робити збоку, щоб не травмувати насіння. Мезгу разом із насінням витягуємо з плоду. Насіння відокремлюємо, промиваємо та сушимо. Коли насіння просохло, стає видно, які зерна мають пошкоджену поверхню, порожнистість і підозріло інше забарвлення – таке насіння слід викинути.

Як зберігати насіння

Підвищена вологість – це ворог номер один для майбутнього посадкового матеріалу, незважаючи на щільну оболонку. Надлишок вологи на будь-якій стадії може спричинити загнивання насіння. Зберігати насіння слід після повноцінної і якісної просушки. Умови зберігання мають бути максимально сухими.

Різкі перепади температури або дуже спекотне місце негативно вплинуть на насіння. Ідеальні умови зберігання гарбузового насіння – це приміщення, де температура повітря може коливатися від 18 до 25 градусів, а вологість не перевищує позначки 70%, бажано, щоб цей показник був нижчим.

Найкраща ємність – це паперові пакети, конверти чи тканинні мішечки. Категорично не можна зберігати у поліетилені.