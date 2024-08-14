Як і коли збирати насіння гарбуза: правила, терміни, умови зберігання
Якщо навесні ви хочете посадити перевірені сорти гарбузів, а цьогорічні перевершили ваші сподівання, тоді збережіть насіння для наступного посіву. Щоб зберегти все насіння до весни, потрібно правильно його обробити та дотримуватись правил підготовки і зберігання.
Коли збирати гарбузи для насіння
Збір насіння має відбуватися тільки у зрілих плодів. Саме тому рекомендують дочекатися технічної зрілості гарбуза. Примітно, але гарбуз – це плід, що вдало може дозріти і в домашніх умовах після збирання врожаю. Не можна залишати баштанні на грядках до морозів, адже це повністю занапастить врожай, пишуть «Огородники».
Як визначити зрілість гарбуза
- плодоніжка кожного гарбуза має бути сухою, здеревілою;
- забарвлення плоду має бути насиченим;
Ці критерії вкажуть, зрілий плід чи ні. Багато хто помилково вважає, що перезрілі плоди мають першокласне насіння – це міф. Насіння при перезріванні починає проростати всередині плода, відповідно цикл вегетації порушується і це насіння не можна використовувати для посівних робіт.
Технологія збирання насіння гарбуза
Збір насіння відбувається простим способом: вам необхідно вибрати стиглий плід і дістати насіння. Таку процедуру можна проводити будь-яким зручним для вас способом, але експерти рекомендують зріз робити збоку, щоб не травмувати насіння. Мезгу разом із насінням витягуємо з плоду. Насіння відокремлюємо, промиваємо та сушимо. Коли насіння просохло, стає видно, які зерна мають пошкоджену поверхню, порожнистість і підозріло інше забарвлення – таке насіння слід викинути.
Як зберігати насіння
Підвищена вологість – це ворог номер один для майбутнього посадкового матеріалу, незважаючи на щільну оболонку. Надлишок вологи на будь-якій стадії може спричинити загнивання насіння. Зберігати насіння слід після повноцінної і якісної просушки. Умови зберігання мають бути максимально сухими.
Різкі перепади температури або дуже спекотне місце негативно вплинуть на насіння. Ідеальні умови зберігання гарбузового насіння – це приміщення, де температура повітря може коливатися від 18 до 25 градусів, а вологість не перевищує позначки 70%, бажано, щоб цей показник був нижчим.
Найкраща ємність – це паперові пакети, конверти чи тканинні мішечки. Категорично не можна зберігати у поліетилені.