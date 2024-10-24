Експерти вважають, що майбутнє — за тими, хто може спілкуватися двома-трьома мовами

У сучасному світі без знання англійської мови складно дати собі раду. У школах її вивченню стали приділяти більше уваги, при вступі до магістратури треба скласти тест на знання іноземної. Вища освіта передбачає користування англомовними ресурсами, вивчення фахових дисциплін англійською, міжнародну академічну мобільність.

Експерти вважають, що ті, хто не вчив іноземні мови, програє на ринку праці. 80% опитаних старшокласників вважають, що зможуть працювати за кордоном, оскільки знають англійську. Яка ситуація з вивченням іноземних мов в Європі та США, розповіла «Ocвiтopiя».

Які мови обирають школярі країн Європи

В школах країн Європи іноземну мову починають вивчати як обов’язкову з 7-8 років. Найчастіше це англійська. У 20 країнах за шкільною програмою вивчають ще й другу іноземну. Третина школярів опановує французьку, чверть – німецьку. В середньому європейські діти вивчають іноземні мови чотири години на тиждень.

Сучасне покоління зазвичай обирає іноземну мову не за власними уподобаннями, а для кар’єрних перспектив. Саме тому найпопулярнішими є мови економічно розвинених країн, близькі територіально або з якими країна походження має активні стосунки. Наприклад, громадяни Греції часто вибираються працювати до Німеччини, тому там з дитинства вчать німецьку.

Утім, як пише «Освіторія», викладання в школах Європи іноземних мов скорочується (крім англійської). Так, у Нідерландах більше не готують в університетах вчителів німецької мови, тому їх запрошують на роботу з інших країн, пропонуючи безкоштовне житло та автомобіль у подарунок.

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Німеччина

У Німеччині переконані, що для роботодавців важливо не лише знання мови, але й міжкультурних тонкощів. Тому європейські країни шукають нові способи викладання англійської. Найкращий спосіб вивчення цих нюансів – зануритися в мовне середовище. Добрим варіантом є літні табори, поїздки в англомовні країни. У Німеччині відкривають чимало шкіл, де всі предмети викладають англійською. Спочатку планувалося, що це буде елітна освіта для обдарованих учнів, але вже понад 20 років такі школи відкриті для всіх.

Велика Британія

У Великій Британії англійська мова є рідною, тому тут як іноземну обирають німецьку, французьку, іспанську, італійську. Однак в університетах кількість факультетів німецької мови скоротилася вдвічі за останні роки. Там нарікають на практичний підхід до вивчення мови: школярі звикли, що мова потрібна лише туристам. Розмовний мінімум вони отримують у школі, під час подорожей, на онлайн-курсах та інтенсивах, і їм цього досить. Вступати на філологічні спеціальності вони не хочуть.

Замість того, щоб готувати більше перекладачів, країна планує підтримувати подвійну освіту спеціалістів з мовними знаннями, які володітимуть вузькопрофільною термінологією. Наприклад, юрист зі знанням французької, економіст зі знанням німецької, інженер з італійською.

Професор німецької мови та історії мовознавства Ноттінгемського університету Нікола Макленланд вважає, що глибоке опанування мови стимулює глибше аналітичне, критичне та креативне мислення, збагачує людей, підвищує інноваційність та підприємливість у будь-якій сфері.

Для цього він пропонує практикувати культурологічне спілкування з носіями мови, створювати програми для натхнення, виховання учнів – агентів змін, які впливатимуть на однолітків.

США

У США теж незадоволені вивченням мов у шкільній освіті. Проблема полягає у невеликому спектрі вибору іноземних мов у школах. Зазвичай обирають іспанську, оскільки це рідна мова багатьох емігрантів з Південної Америки.

«У середньому лише чверть школярів обирає для опанування на середньому і вище середнього рівні іноземну мову. Експертів непокоїть, що лише третина американців вважає знання іноземних мов важливою складовою професійного успіху», – пише «Освіторія».

Зараз там на державному рівні пропонують зробити вивчення якоїсь європейської мови обов’язковим. Адже нинішні американські випускники ризикують поступатися на міжнародному ринку праці європейським фахівцям. Майбутнє — за тими, хто може спілкуватися двома-трьома мовами, переконані експерти.