У середу, 1 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як Кремль через секти поширює свої впливи в Україні та політиків, які дали себе використати сектантам.

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Служба безпеки України та Національна поліція сьогодні провели масові обшуки у представників організації «АллатРа». За інформацією правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії та систематично просувала прокремлівські наративи у нашому суспільстві. Офіційна заява СБУ та Нацполіції щодо обшуків з'явиться трохи згодом, однак і раніше було немало повідомлень про кремлівські наративи в ідеології «АллатРи».

Організація вміло залучала до свого кола прихильників і відомих людей, зокрема політиків. Тепер деякі з них рішуче заперечують зв'язок із сектою і кажуть, що їх використали. Звісно, що представники «АллатРи» не називають себе сектантами. Вони себе репрезентують як громадський рух, як спілку людей, що «діє поза політикою і поза релігією» з метою формування «благотворчого» суспільства. Однак у діяльності «АллатРи» є ознаки саме сектантської організації:

контроль і маніпуляція свідомістю та поведінкою учасників; авторитет лідера (ментора);

плекання ексклюзивності (обраності);

поступова ізоляція від зовнішнього світу тощо.

«АллатРу» заснували у 2011 році у Києві як саме «громадський рух» Ігор Данилов та Галина Яблучкіна. Організація тривалий час розросталася з осередком в заміському будинку за кілька кілометрів від Києва. У неї з'явилися тисячі прихильників у світі. Члени «АллатРи» запустили онлайн-телебачення, розміщували зовнішню рекламу, надрукували цілу бібліотеку специфічної літератури. Секту не раз висміювали за пропаганду псевдонауки та різних абсурдних теорій змови за участю інопланетян і таємних впливових еліт, які «приносять в жертву дітей». На думку релігієзнавців, ідеологія «АллатРи» – це суміш елементів близькосхідної міфології, зороастризму, гностицизму, теософії, агні-йоги. У кожної поважної секти має бути своя «священна книга». Однойменне видання «АллатРа» написала авторка під псевдонімом Анастасія Нових.

А як щодо кремлівських наративів? Члени «АллатРи» стверджують, що світом керує таємний уряд – архонти. Саме вони створили історію, політичні течії й релігії, поділили людей на народи й групи, поширюють хвороби, розділяють і владарюють. Прямо зараз архонти готують третю світову війну, але шанси вижити є. Усіх врятує новий месія – слов'янський лідер зі спецслужб. Його біографія підозріло нагадує біографію Пyтiнa. Архонти, мовляв, бояться слов'янського менталітету, який пробуджує душі народів.

Слов'янський менталітет в ідеології «АллатРи» можна спокійно замінити на «рускій дух і мір». Саме його «аллатрівці» поширювали під час телемостів з Росією, на які запрошували поговорити путіністів та «єдіноросів». Деякі українські політики та знаменитості теж не цуралися участі в заходах цієї секти.

Видання «Ґрунт» писало, що до «АллатРи» причетна Ірина Верещук – міністерка з питань реінтеграції. Раніше вона була міською головою Рави-Руської на Львівщині. Верещук тепер заперечує свою причетність до «АллатРи» і закликає не поширювати неправдивої інформації про неї. Можливо, у саму секту Верещук не входить, але на ефіри до телебачення «АллатРи» вона приходила.

Також журналісти «Ґрунту» стверджують, що до секти входили мер Черкас Анатолій Бондаренко, Надія Савченко, екс-голова СБУ Іван Баканов, колишній керівник Головного управління СБУ в Криму й звинувачений у державній зраді Олег Кулініч, а ще колишній заступник керівника ЦСО відділу «А» СБУ Михайло Кухаренко, який, до слова, одружений з Іриною Верещук. Навіть Леоніда Кравчука не раз було помічали на зустрічах із представниками «АллатРи».

Недооцінювати небезпеку таких структур не варто. І хоча в багатьох із нас «АллатРа» тривалий час викликала лише сміх, свою підривну роботу ця організація виконувала. Тепер діяльність секти, можливо, зупинять правоохоронні органи.