Організація працювала в інтересах РФ систематично просувала кремлівські наративи в Україні

Служба безпеки України та Національна поліція зранку у середу, 1 листопада, почали проводити масові обшуки по всій Україні у сектантів з «АллатРи». Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як повідомляється, за інформацією правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії та систематично просувала прокремлівські наративи у нашому суспільстві.

Офіційної заяви СБУ та Нацполіції наразі немає.

Що відомо про секту «АллатРа»

«АллатРа» називає себе громадським рухом і зареєстрована як громадська організація. Втім, у медіа її неодноразово трактували як секту, пов’язану з ідеологічним концептом «русского мира».

Вона заснована у 2011 році у Києві як «громадський рух» Ігорем Даниловим та Галиною Яблучкіною. Секта розросталася роками у селі за кілька кілометрів від Києва. У неї з'явилися тисячі прихильників у всьому світі. Члени «АллатРи» запустили онлайн-телебачення, розміщували зовнішню рекламу, надрукували цілу бібліотеку специфічної літератури.

Сама організація відома пропагандою псевдонауки та різних абсурдних теорій змови за участю інопланетян і таємних впливових еліт, які «приносять в жертву дітей». На думку релігієзнавців, вчення секти є сумішшю елементів близькосхідної міфології, зороастризму, гностицизму, теософії, агні-йоги. «Священною книгою» вважається «АллатРа», видана під псевдонімом «Анастасія Нових», пише ТСН.

«АллатРа» позиціонує себе як громадська спілка, яка «діє поза політикою і поза релігією». На тлі російської збройної агресії проти України рух «АллатРа» неодноразово критикувався за проросійські погляди.

Попри позиціювання як «аполітичної організації», члени називають президента РФ Владіміра Путіна «спасителем», який «об'єднає слов'ян, а згодом весь світ».

18 жовтня народна депутатка Інна Совсун скерувала звернення в СБУ, РНБО та Мін'юсту щодо діяльності в Україні проросійської секти «АллатРа», яка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців.