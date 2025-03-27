М’який і пухкий ґрунт – ідеальне середовище для їхнього існування

Якщо кроти оселилися на вашій ділянці, позбутися їх буде дуже важко. Тому найкраще попередити їх появу, вживаючи необхідні заходи ще до того, як вони завітають. Важливо знати, які фактори можуть привабити цих шкідників, щоб уникнути їхнього візиту, пише «Сенсація».

Справа не тільки в рослинах, які забезпечують кротів їжею, але й у певних умовах, що можуть спонукати цих тварин оселитися на вашій ділянці. За словами експертів, кроти віддають перевагу вологому, родючому ґрунту, багатому органічними речовинами. Особливо це стосується місць, де є багато дощових черв’яків, равликів, личинок та інших комах, адже це їхній основний раціон.

М’який і пухкий ґрунт – ідеальне середовище для їхнього існування. Крім того, кроти шукають місця, де відсутні природні вороги, такі як лисиці, борсуки, ласки або куниці. В таких місцях вони можуть жити і розмножуватися без страху за своє існування. Тому, якщо ваш сад чи город відповідає цим критеріям, це може стати запрошенням для кротів.

Незважаючи на те, що кроти можуть приносити користь, поїдаючи шкідливих комах, їхні підземні роботи завдають серйозної шкоди корінню рослин. Кроти риють тунелі, чим можуть пошкодити коріння ваших культур, а також порушити структуру ґрунту. Особливо це стосується городників і садівників, адже діяльність кротів може негативно вплинути на врожай.