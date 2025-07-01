Цей спосіб дозволить вам отримати стільки соку з лимона, скільки вам потрібно

Лимон – універсальний продукт, який використовується щодня: у напоях, десертах, стравах та навіть для прибирання. Й існує простий спосіб, як вичавити сік швидко та без кісточок, пише Ukr.Media.

Як вичавити лимон?

Цей спосіб дозволить вам отримати стільки соку з лимона, скільки вам потрібно. Сам лимон залишиться теж цілим та не засохне.

Що знадобиться:

лимон;

довга, товста шпажка або спиця.

Що потрібно робити:

Проколюємо лимон в його загостреній частині отвір за допомогою шпажка. Отвір потрібно проколоти так, щоб шпажка не вийшла назовні з іншого боку плода, але була максимально глибоко.

Тепер з лимона можна запросто видавити сік через пророблений вами отвір.

Також перш ніж ви спробуєте цей трюк, покатайте лимон трохи по столу, щільно притискаючи плід долонею до поверхні. Лимон стане м’якшим, і ви отримаєте з нього значно більше соку, ніж зазвичай.