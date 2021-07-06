Рендер Mercedes-Benz CLE

Якщо в останні роки ви стежили за тим, як Mercedes-Benz перекроював номенклатуру своїх моделей, то, можливо, пам'ятаєте індекс CLE. Машина з такою назвою зовсім скоро може з’явитись у продажу та замінити собою кілька актуальних моделей.

Років п'ять тому ходили чутки, що його присвоять спадкоємцю тодішнього CLS - що було б логічно, адже технічно цей купеподібний седан набагато ближче не до S-, а до E-класу. Але в підсумку автомобіль третього покоління вийшов під тим же ім'ям.

Знову назва CLE спливла в 2020 році, але тепер уже в іншій якості. Вважалось, що так позначать абсолютно нове сімейство моделей, яке замінить купе і кабріолети відразу і C-, і E-класу. Нещодавно британське видання Auto Express в черговий раз підігріло цей слух, заявивши, що випуск машини з відкритим кузовом запланований на 2023 рік, а тепер колеги з Motor.es створили неофіційні рендери і купе, і кабріолета CLE, орієнтуючись на стиль останніх новинок «Мерседеса».

Неофіційний рендер Mercedes-Benz CLE

Відмова концерну Daimler від нішевих двухдверок обумовлена міркуваннями економії і бажанням уникнути внутрішньої конкуренції. Так, в минулому році в відставку вже відправили компактний родстер SLC (колишній SLK). У сімействі S-класу актуальної генерації купе і кабріолета теж не буде, та й доля Mercedes-AMG GT Roadster вже вирішена: його фактично замінить новий Mercedes-AMG SL.

При цьому недавні шпигунські фото і відео доводять, що Mercedes-Benz вже розробляє якийсь кабріолет менший за SL – мабуть, це і є CLE. Передбачається, що модель з м'яким дахом і чотиримісним салоном розділить платформу з новим C-класом.