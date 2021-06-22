Mercedes-Benz G-Class 6X6

У Львові зняли знаменитий Mercedes-Benz G-Class 6X6 в тюнінгу Brabus. На вузьких вуличках центру міста шестиколісний Гелендваген виглядає особливо вражаюче.

Виявилось, що шестиколісний Mercedes-Benz G-Class не зовсім справжній – його зробили в Україні. Майстри з Житомира вже давно займаються переробкою таких автомобілів та навіть продають свої роботи закордон.

Якщо поглянути на номери, то може здатися, що це туристи з Європи, ну або хтось «євробляху» пригнав. Але насправді це не справжній Brabus G63 6X6, а його якісна копія, причому зроблена спеціалістом зі Житомира, повідомляє topgir.com.ua.

І нехай вас не вводять в оману німецькі номери – житомирські майстри давно вже продають свої «геліки» за кордон. Техніка зроблена дуже якісно і далеко не відразу такий клон можна відрізнити від справжнього Mercedes G63 6X6 (хоча 700 сил, як в оригіналу, тут немає). Та й на бездоріжжі такий автомобіль здатний на багато що.