Зверніть увагу, що насичені кольори фломастерів дають кращі результати

Фарбування крашанок фломастерами або маркерами – це креативний спосіб створити яскраві та унікальні великодні яйця. ТСН розповідає, про два популярних способи декорування яєць.

Фарбування через паперовий рушник

Спочатку відваріть яйця та дайте їм охолонути. Розкладіть паперовий рушник і хаотично розмалюйте його фломастерами або маркерами, створюючи візерунки. Загорніть кожне яйце в розмальований рушник, зафіксуйте гумкою або ниткою. Налийте в склянку яблучний оцет та воду і по черзі занурюйте загорнуті яйця в оцет на кілька секунд.​ Викладіть яйця на тарілку та залиште їх висихати на декілька годин.​ Після висихання зніміть рушник – на яйцях залишаться яскраві візерунки.​

Зверніть увагу, що насичені кольори фломастерів дають кращі результати. Якщо ви хвилюєтеся щодо впливу оцту на смак яєць, можна використовувати воду замість оцту. ​

Розмальовування фломастерами

За допомогою фломастерів або маркерів нанесіть на шкаралупу бажані малюнки, візерунки або написи.

Цей метод простіший та дозволяє створити індивідуальний дизайн кожного яйця. Проте варто обирати нетоксичні та безпечні фломастери або маркери.