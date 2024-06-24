Як обрати садову гойдалку: переваги та недоліки різних видів
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Садові гойдалки додають затишку подвір’ю. На них можна добре провести час на свіжому повітрі з сім'єю та друзями. Які бувають садові гойдалки, у чому переваги та недоліки різних видів, як обрати матеріал для гойдалки, розповідає «Зелена садиба».
Садові гойдалки з дерева
Переваги:
- природний та екологічний матеріал;
- ідеально поєднується з садовим середовищем;
- можна пофарбувати або розмалювати для створення індивідуального стилю;
- міцний і довговічний при правильному догляді.
Недоліки:
- потребує регулярного догляду для запобігання гниттю та захисту від природних чинників;
- може бути чутливим до пошкодження комахами;
- може бути важким та громіздким для пересування.
Якщо ви вибираєте деревину, важливо звернути увагу на її вид, адже різні породи дерева мають різну стійкість до вологи, комах і грибків. Важливо стежити за обробкою деревини та використовувати правильний продукт для певної породи, будь то віск, олія, лак або інші.
Садові гойдалки з металу
Переваги:
- сучасний та елегантний вигляд;
- метал – міцний і стійкий до погодних умов;
- легкий матеріал, що дозволяє без проблем змінювати місце.
Мінуси:
- може нагріватися під прямими сонячними променями;
- може іржавіти, якщо не захистити належним чином.
Оглядайте металеві гойдалки на наявність слідів іржі та за потреби наносьте антикорозійну фарбу.
Садові гойдалки з ротанга або лози
Переваги:
- природна, сільська естетика;
- легкий і зручний для переміщення матеріал;
- часто стійкий до атмосферних впливів і підходить для зовнішнього використання.
Недоліки:
- менш міцний, ніж дерево або метал;
- може вимагати певного догляду, щоб запобігти вицвітанню або розтріскуванню.
Садові гойдалки з пластику
Переваги
- доступна ціна;
- широкий вибір кольорів і стилів;
- легкий і зручний для переміщення.
Недоліки:
- виглядає менш природно, ніж інші матеріали;
- може бути не настільки міцним в екстремальних погодних умовах;
- з часом може вицвітати під прямими сонячними променями.
Безпека перш за все – обирайте гойдалки з міцною рамою та надійними точками кріплення.
Розміри гойдалки
Оцініть доступний простір у вашому саду, щоб визначити відповідний розмір для гойдалок. Подумайте про те, щоб залишити достатній вільний простір навколо гойдалок для зручності та безпеки. Гойдалки при цьому можуть бути:
- 2-х, 3-х, 4-х, та одномісні;
- можуть бути окремими конструкціями або підвішуватись на щось;
- бути інтегрованими в альтанку та інше.
Переконайтеся, що гойдалки можуть безпечно вмістити потрібну кількість користувачів.
Розгляньте варіант гойдалки із дахом, він не тільки змінить її дизайн, а й захистить вас від сонця чи навіть легкого дощу.