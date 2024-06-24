Найважливіше – обрати основний матеріал для гойдалки

Садові гойдалки додають затишку подвір’ю. На них можна добре провести час на свіжому повітрі з сім'єю та друзями. Які бувають садові гойдалки, у чому переваги та недоліки різних видів, як обрати матеріал для гойдалки, розповідає «Зелена садиба».

Садові гойдалки з дерева

Переваги:

природний та екологічний матеріал;

ідеально поєднується з садовим середовищем;

можна пофарбувати або розмалювати для створення індивідуального стилю;

міцний і довговічний при правильному догляді.

Недоліки:

потребує регулярного догляду для запобігання гниттю та захисту від природних чинників;

може бути чутливим до пошкодження комахами;

може бути важким та громіздким для пересування.

Якщо ви вибираєте деревину, важливо звернути увагу на її вид, адже різні породи дерева мають різну стійкість до вологи, комах і грибків. Важливо стежити за обробкою деревини та використовувати правильний продукт для певної породи, будь то віск, олія, лак або інші.

Садові гойдалки з металу

Переваги:

сучасний та елегантний вигляд;

метал – міцний і стійкий до погодних умов;

легкий матеріал, що дозволяє без проблем змінювати місце.

Мінуси:

може нагріватися під прямими сонячними променями;

може іржавіти, якщо не захистити належним чином.

Оглядайте металеві гойдалки на наявність слідів іржі та за потреби наносьте антикорозійну фарбу.

Садові гойдалки з ротанга або лози

Переваги:

природна, сільська естетика;

легкий і зручний для переміщення матеріал;

часто стійкий до атмосферних впливів і підходить для зовнішнього використання.

Недоліки:

менш міцний, ніж дерево або метал;

може вимагати певного догляду, щоб запобігти вицвітанню або розтріскуванню.

Садові гойдалки з пластику

Переваги

доступна ціна;

широкий вибір кольорів і стилів;

легкий і зручний для переміщення.

Недоліки:

виглядає менш природно, ніж інші матеріали;

може бути не настільки міцним в екстремальних погодних умовах;

з часом може вицвітати під прямими сонячними променями.

Безпека перш за все – обирайте гойдалки з міцною рамою та надійними точками кріплення.

Розміри гойдалки

Оцініть доступний простір у вашому саду, щоб визначити відповідний розмір для гойдалок. Подумайте про те, щоб залишити достатній вільний простір навколо гойдалок для зручності та безпеки. Гойдалки при цьому можуть бути:

2-х, 3-х, 4-х, та одномісні;

можуть бути окремими конструкціями або підвішуватись на щось;

бути інтегрованими в альтанку та інше.

Переконайтеся, що гойдалки можуть безпечно вмістити потрібну кількість користувачів.

Розгляньте варіант гойдалки із дахом, він не тільки змінить її дизайн, а й захистить вас від сонця чи навіть легкого дощу.