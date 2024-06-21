Перш ніж почати організацію, повністю звільніть свій гараж від речей

Часто основною причиною, через яку в гаражі постійно накопичується мотлох і панує безлад є нераціональна організація простору. Тому перше рішення для цієї проблеми – знайти всьому своє місце.

Звільніть простір

Перш ніж почати організацію, повністю звільніть свій гараж від речей. Це дає змогу побачити, що у вас є, визначити, що вам більше не потрібне і створити чистий простір для роботи, пише «Зелена садиба».

Зонування

Розділіть свій гараж на зони для певних видів діяльності: спортивний інвентар, садівництво, інструменти тощо. Це полегшує пошук речей і зберігає пов’язані елементи разом. Створіть окрему зону біля дверей гаража, де будуть речі, які вам потрібні найчастіше.

Вертикальне зберігання

Прибирайте предмети з підлоги, коли це можливо. Так ви уникнете неохайних куп, які неможливо розібрати. Збільште простір на стінах за допомогою стелажів, полиць, гачків і шаф. Це особливо допоможе в гаражах з обмеженою площею.

Відкриті полиці

Полиці дешевші, доступніші і ви можете легко «сканувати» те, що ви зберігаєте. Шафи з дверьми дають вам більше можливості захарастити простір, адже ви можете приховати «докази», тому використовувати їх в гаражі краще дозовано.

Шафи

Закрите зберігання особливо важливе для небезпечних матеріалів, як-от фарби або електроінструменти. Їх слід тримати у замкнених шафах або на високих полицях у недоступних для дітей та домашніх тварин місцях.

Використовуйте простір зверху

Для предметів, які використовуються дуже рідко (наприклад, святкові прикраси або туристичне спорядження), розгляньте верхнє зберігання. Це звільняє цінний простір на підлозі та стінах.

Прозорі контейнери

Прозорі контейнери допоможуть вам побачити, що всередині, заощаджуючи час. Якщо ви використовуєте непрозорі ємності, тоді чітко позначте зовні, що там лежить, щоб їх можна було швидко ідентифікувати.

Підтримуйте порядок

Виділяйте невелику кількість часу щотижня, щоб повернути речі на свої місця та уникнути повторного накопичення безладу.

Освітлення

Гарне освітлення значно полегшує пошук речей і роботу у вашому гаражі.