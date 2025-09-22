Купівля житла: на що звернути

Покупка нерухомості – це важливий крок для кожної людини. Проте нерідко інвестори-початківці стикаються з багатьма питаннями, ключове з яких – як обрати помешкання і на що звернути увагу.

На прикладі проєктів «Інтергал-Буд» розповідаємо, якими критеріями варто керуватись при пошуку нерухомості для купівлі.

Все починається з локації

Щоб інвестиція була вдалою і не втрачала ціну з часом, в першу чергу варто звернути увагу на локацію. Облаштований перспективний район і розвинена інфраструктура – ключові запити українців, які шукають комфортну квартиру для життя.

При цьому дедалі більше інвесторів обирають житлові комплекси за містом, адже така локація поєднує свіже повітря, спокійну атмосферу без шуму і комфорт. Прикладом є ЖК Wings, що розташований у мальовничому і розвиненому передмісті Львова – у Сокільниках по вул. Героїв Крут, 6в.

ЖК Wings / Фото «Інтергал-Буд»

Завдяки вдалому розташуванню мешканці цього комплексу можуть швидко добратись до:

зелених відпочинкових зон: зокрема, у Сокільниках є кілька урочищ і озер;

міської інфраструктури Львова: всього за 7 хвилин на авто можна доїхати до King Cross та Victoria Gardens – одних з найбільших ТРЦ міста, а ще – освітніх закладів та медичних установ;

іподрому, стадіону «Арена Львів» і відпочинкового простору Ducks Lake;

Стрийського парку і «Боднарівки», де можна насолодитись пішою прогулянкою серед дерев або влаштувати велозаїзд.

Крім цього, через Сокільники пролягає дорога до рекреаційних зон, Карпат і кордону, тому мандрівку можна буде влаштувати навіть спонтанно.

Розвинена інфраструктура

У сучасному ритмі життя дуже важливо, щоб все було під рукою: аби і на ділову зустріч встигнути, і знайти коворкінг було не проблемою. Саме тому особливою популярністю користуються апартаменти, які розташовані у ділових кварталах міста, неподалік від центру і бізнес-локацій. Така нерухомість мультифункціональна: її можна використовувати і як житло, і як простір для побудови кар’єри.

Під цей запит «Інтергал-Буд» пропонує апартаменти в ЖК MillTown, що на вул. Лемківській, 9.

ЖК MillTown / Фото «Інтергал-Буд»

Комплекс складається з двох корпусів з апартаментами і власного бізнес-центру з офісами. Тому тут є все для успішного старту власної справи.

Крім цього, на території ЖК MillTown будуть магазини, кав’ярні, салони краси, а також дошкільний заклад. У пішому доступі – центр Львова, ТЦ Forum Lviv та New Point, школи, поліклініка, спортзал, басейн, кінотеатри, галереї тощо.

Безпека

У сучасних умовах безпека житла відіграє ключову роль при виборі майбутнього помешкання. Сьогодні є два аспекти: наявність укриття на випадок повітряної тривоги та закритий для сторонніх двір. Це дуже важливо, зокрема, для сімейних пар, які виховують дітей, адже це гарантія більш безпечного простору.

Саме тому слід звернути увагу на клубний ЖК класу преміум «Резиденція Бойківська». Він розташований на вулиці Бойківській, 28 в одному із найбільш тихих районів міста – Франківському. Крім локації, цей будинок також має іншу перевагу – тут формується ексклюзивна спільнота з ретельним контролем доступу до території. На чотирьох поверхах будинку розташовано всього 17 квартир, тому можна сміливо говорити про впевненість в оточенні, яка дарує відчуття безпеки та спокою.

ЖК «Резиденція Бойківська» / Фото «Інтергал-Буд»

Для тих, хто хоче будинок із закритою територією, проте ближче до центру, «Інтергал-Буд» пропонує ЖК Urban Residence на вулиці Героїв УПА, 11.

ЖК «Резиденція Бойківська» / Фото «Інтергал-Буд»

Це також малоквартирний будинок, де всього 16 помешкань із дизайном, який задовольнить найбільш вибагливих клієнтів. Крім цього, в ЖК Urban Residence також є закритий внутрішній дворик, який вразить своєю красою. Фактично, це тихе та безпечне місце в історичній частині міста.

Енергоефективність

Енергоефективність зараз також дуже важлива при виборі житла. Це дозволяє економити кошти та загалом створює більш комфортне середовище. В «Інтергал-Буд» розуміють важливість такого підходу, тому компанія будує відповідні ЖК.

Наприклад, варто звернути увагу на житловий комплекс «Зоряні», який розташований в одному із найзатишніших районів поблизу центра міста на вулиці Зоряній, 39. Якісне планування та утеплені фасади забезпечують енергоефективність будівель.

ЖК «Зоряні» / Фото «Інтергал-Буд»

Поряд також розвинута інфраструктура: у пішій доступності супермаркети, заклади харчування, магазини та майстерні. Цей зелений район поєднує у собі затишок та динамічність, адже неподалік ділові квартали із доступом до головних транспортних артерій міста. Водночас вони абсолютно не заважають, адже ЖК має закриту територію, що однозначно свідчить про безпеку.

Зручні планування і транспортна розв’язка

Звісно, одним із ключових критеріїв вибору майбутнього житла є його розташування та наявність транспортної розв'язки поряд. Важливо, щоб із потенційного місця проживання можна було швидко та зручно дістатись до будь-якої точки міста. Також серед запитів є зручність саме планування житлового комплексу.

Ідеально підходить під ці потреби затишний ЖК MHouse, який розташований на вулиці Миколайчука, 17-21. Його збудували на північній околиці Львова і саме завдяки цьому він привертає особливу увагу.

ЖК MHouse / Фото «Інтергал-Буд»

Комплекс розташований серед лісопаркової зони, тому тут тихо та затишно, проте він всього за 20 хвилин від центру міста. Водночас уся необхідна інфраструктура є зовсім поряд: від магазинів до навчальних закладів.

Цей комплекс складається із трьох будинків, де на перших поверхах – комерційні приміщення. Завдяки цьому MHouse може закрити базові потреби і дорослих мешканців, і дітей. Крім цього, він також вражає сучасним мінімалістичним дизайном та екологічністю.

Рентабельність інвестиції

Нерухомість – найкращий варіант для інвестицій, однак потрібно зробити вкладення у рентабельний проєкт, який точно принесе гроші та буде розвиватись.

Варто звернути увагу на:

доступність транспорту і зручну розв'язку, особливо, якщо планується інвестиція у житлову нерухомість;

рентабельність інвестиції – яких ще витрат потребуватиме об'єкт до того, як почне приносити дохід: ремонт, податки, облаштування тощо.

Обрати буває складно, однак є ідеальний варіант – ЖК City House на вулиці Липинського, 56а. Тут до покупки доступні комерційні приміщення під інфраструктуру ЖК та квартири.

ЖК City House / Фото «Інтергал-Буд»

Інвестиції у комерційні приміщення у складі сучасного ЖК – це шлях до успіху, а City House поєднує у собі все необхідне для того, аби вклади працювали.

На користь цього ЖК говорить локація, функціонал та трафік. City House побудували у бізнес-частині Львова, проте неподалік від історичного центру, він має чудове сполучення з іншими частинами міста. Розвинута інфраструктура навколо також свідчить про розвиток, який може мати цей проєкт, тому можна говорити про рентабельність та вигоду від покупки.

Отже, розташування нерухомості, престижність району, клас житлового комплексу – це основні фактори, що в майбутньому впливатимуть на ціну оренди. Якщо присвятити вивченню цього питання час, то можна знайти по-справжньому унікальну пропозицію.