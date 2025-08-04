Під час очищення москітної сітки не варто використовувати жорсткі матеріали

Москітні сітки рятують від комах, але з часом вони покриваються пилом та дрібним сміттям. Проте очистити її можна швидко, навіть не знімаючи з вікна. «24 канал» розповідає, як це зробити, не пошкодивши волокна сітки.

Як почистити москітну сітку?

Під час очищення москітної сітки не варто використовувати жорсткі матеріали. Краще надавати перевагу м’якому догляду, що не пошкодить сітку.

Для очищення вам знадобляться:

вода;

рідке мило;

рідина для миття посуду;

губка;

паперовий рушник або мікрофібра.

Водою потрібно намочити сітку, а тоді губкою з мийним засобом видаліть усі грудки бруду, що утворилися від води. Після цього ще раз добре промийте водою. Проте для цього способу краще все ж таки знімати москітну сітку.

Також ви можете очистити москітну сітку сухим способом. Для цього можна просто використати м’яку щітку без жодного мийного засобу, і нею пройтися з верхнього до нижнього краю сітки.