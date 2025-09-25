Декілька продуманих змін – можуть суттєво оновити простір

Не обов’язково робити капітальний ремонт, щоб оновити дизайн кімнати. Декілька продуманих змін можуть суттєво освіжити простір. Як це зробити, пояснює Southern Living.

Скатертини та текстиль

Спробуйте додати скатертину до журнального столика. Ви можете купити її або самостійно виготовити. Також замініть наволочки на диванних подушках чи додайте пледи. Скатертини на кухні теж можна оновити, як і кухонні рушники.

Свіжа фарба

Найпростіший спосіб змінити атмосферу – пофарбувати стіни або оздоблення. Свіжий шар фарби миттєво вдихає нове життя в кімнату та може змінити атмосферу.

Освітлення

Неправильне освітлення може суттєво вплинути на атмосферу в кімнаті та ваш настрій. Але якщо оновлення світильників не вписується в ваш бюджет, просто замініть лампочки на тепліші та встановіть димер, щоб контролювати атмосферу. Також ви можете замінити абажури, якщо вони у вас є.

Одного лише верхнього освітлення може бути недостатньо, тому додавши настільні лампи, бра або торшери, ви створите більш інтимний та привабливий простір.

Килими

Новий килим може переосмислити настрій простору, додавши текстури, тепла та кольору, не вимагаючи повного редизайну.

Рослини та квіти

Живі рослини – легкий спосіб освіжити простір. Навіть один невеликий горщик на полиці або підвіконні змінює атмосферу.