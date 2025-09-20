Кілька подушок можуть виглядати затишно, але якщо їх багато на дивані чи ліжку – сидіти чи лежати стає незручно

Декор має прикрашати та приносити задоволення, але коли декоративних елементів забагато – вони перестають бути чарівними та можуть перетворити все на хаос. Real Simple розповідає, який декор може створити візуальний безлад в інтер’єрі.

Свічки

Свічки – величезна пастка безладу. Оскільки вони маленькі та доступні, їх багато хто купує незаплановано. Часто вони стоять напівзгорілими, покриваються пилом та захаращують простір.

Подушки

Подушки – ще одне болюче місце. Кілька подушок можуть виглядати затишно, але якщо їх багато на дивані чи ліжку – сидіти чи лежати стає незручно. Вони перетворюють меблі з функціональних у «декоративні елементи», якими важко користуватися.

Декоративні вивіски

Таблички з мотиваційними написами або цитатами можуть виглядати мило, але насправді, коли їх надто багато – вони перетворюються на візуальний шум. А замість натхнення, ви можете відчувати перевантаження.