Вибір кольору фарби для стін – завдання не таке просте, як може здатися. Важливо враховувати місце, освітлення, меблі та атмосферу, яку хочеться створити. Pixel Inform розповідає, як підібрати колір стін для кімнати.

Аналіз приміщення та освітлення

Перш ніж зупинити свій вибір на конкретному відтінку, варто проаналізувати, звідки падає світло та скільки його в кімнаті:

Якщо вікна виходять на північ – природне освітлення буде прохолодним та розсіяним, тому теплі відтінки додадуть затишку. Якщо вікна виходять на південь – світло буде теплим протягом дня. Тому тут можна поекспериментувати, використовуючи холодні відтінки та насичені глибокі кольори, які не боятимуться «вигоріти» на сонці.

Звернути увагу потрібно і на штучне освітлення. Лампи з теплим світлом додадуть жовтизни будь-якому відтінку, а з холодним – зроблять колір більш різким та стерильним.

Також оцініть функцію самої кімнати. Якщо вам потрібна атмосфера спокою, краще використовувати приглушені сині, зелені чи пильно-рожеві тони, а якщо концентрація – краще підійдуть нейтральні сірі чи глибокі зелені відтінки.

Не забувайте про гармонію

Стіни є фоном для ваших меблів, текстилю та декору. Щоб уникнути візуального хаосу, всі елементи мають гармоніювати один з одним. Найпростіший спосіб досягти цього – використати правило дизайнерів 60-30-10.

60% – ваш основний, домінантний колір. Найчастіше це саме колір стін. 30% – вторинний колір. Зазвичай це великі меблі, штори або килим. 10% – акцентний колір. Це яскраві «плями» в декорі: подушки, вази чи картини.

Тому якщо ви не плануєте лише поміняти колір стін, покладіть зразок фарби поруч з оббивкою дивана, шматком підлогового покриття та шторами. Так вам вдасться легше зрозуміти, чи пасує цей колір. Також ви можете нанести пробники фарби на великі аркуші картону або безпосередньо на стіну у кількох місцях. Поспостерігайте за ними протягом доби, і ви здивуєтеся, наскільки може змінюватися колір.