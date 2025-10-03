Ви зможете зробити розумний вибір, якщо насправді знаєте, з чим працюєте.

У кожному домі знайдеться такий незручний простір, ніби місце ні для чого: комора з похилими стінами, шафа у пральні. Real Simple розповідає, як все ж таки організувати незручний простір вдома.

Спочатку виміряйте та приберіть.

Спочатку потрібно очистити приміщення та зняти точні виміри, щоб в майбутньому під час покупок, розуміти чи підійде цей предмет. Ви зможете зробити розумний вибір, якщо насправді знаєте, з чим працюєте.

Поставте собі чіткі питання.

Після ретельного виміру простору та перед тим, як щось купити, поставте собі 4 питання:

Як я хочу використовувати цей простір?

Як я уявляю собі пересування по ньому?

Як він вписується в мій загальний розпорядок дня та системи?

Хто буде відповідати за його обслуговування?

Визначте креативні рішення.

Щойно ви відповісте на ці запитання, ви можете подумати про різні рішення будь-яких перешкод, які створює сам простір. Незручні кути, дивні дверцята, шафи – це просто межі, які спонукають вас до творчості.

Ці креативні рішення можуть включати вертикальне розміщення речей з полицями, які можна налаштувати, створення різних зон для різних завдань та використання кошиків, контейнерів або гачків для зберігання речей, які підходять простору.