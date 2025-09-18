Важливо, щоб цей простір не створював враження безладу через громіздкі кухонні прилади

Кухня – це не тільки функціональне місце для приготування страв. Важливо, щоб цей простір не створював враження безладу через громіздкі кухонні прилади. Southern Living розповідає, як приховати кухонну техніку та візуальний безлад.

Як приховати кухонну техніку?

Шафи для побутової техніки

Для приладів, якими ви рідко користуєтесь, можна використовувати шафки для побутової техніки. Ви можете повісити шафки на невикористаній стіні або у незручному кутку вашої кухні. Це не тільки покращить дизайн, але й підвищить функціональність. Також однією з переваг цього рішення є те, що воно бюджетне та не потребує ремонту.

Декоративні панелі

Панелями можна обшити великі прилади – наприклад, холодильник чи морозильну камеру. Це створить враження, що вони схожі на шафи та приховує всю нержавіючу сталь на кухні, створюючи більш цілісну атмосферу. Вибір панелей може бути особливо ефектним на маленьких кухнях, оскільки вони створюватимуть більш безшовну лінію огляду та візуально збільшуватимуть простір.

Комора

Помістити техніку в окрему кімнату або закриту шафу-комору – чудовий варіант, коли хочеться, щоб поверхні кухні були чистими. Всередині можна організувати робочу зону з приладами, такими як мікрохвильовка, чайник або міксер.