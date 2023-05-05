Літній режим дозволяє повітрю краще циркулювати

Деякі металопластикові вікна – з сучаснішим класом фурнітури – мають функцію регулювання за сезонами. Це дозволяє переключити вікна в один із кількох експлуатаційних режимів:

Зимовий – забезпечує кращі енергозберігаючі показники металопластикового вікна при знижених температурах за рахунок більшої щільності примикання рами до стулки.

Літній – дозволяє повітрю краще циркулювати і виробляти мікропровітрювання в кімнаті за рахунок меншого примикання стулки до рами.

Стандартний режим, коли ексцентрик (цапфа) – торцева втулка, яка потрібна для замикання конструкції – зафіксована посередині, і щільність прилягання стулки до рами середня. Стандартний режим забезпечує помірну вентиляцію та запобігає зайвому навантаженню на ущільнювач.

Блог Pokupon розповідає, як перевести вікна в літній режим.

Як зрозуміти, чи можна поміняти режим

Щоб визначити, чи можете ви переводити вікна з «літа» на «зиму», відкрийте стулку та огляньте її бічну частину. Сам процес налаштування полягає в повороті ексцентриків (цапф). Якщо цапфа овальна, або в ній є отвір для шестигранного ключа або викрутки-зірочки, найімовірніше така система передбачає перемикання і налаштування режимів на літній/зимовий час.

Як перевести вікна в літній режим:

1. Визначте, як розташовані ексцентрики – вам потрібно буде переставити кожен з них. Чим більше вікно, тим більше на ньому ексцентриків, але найчастіше їх три: на бічній стороні, де розташована ручка, і по одній вгорі і внизу вікна.

2. Протріть кожну деталь фурнітури, очистіть її від пилу і мастила, щоб ексцентрики легше проверталися.

3. На поверхні ексцентрику знайдіть мітки, за якими можна визначити режим роботи фурнітури. Якщо він овальний, зверніть увагу, як він розташовується відносно горизонту.

4. Проверніть ексцентрик шестигранним ключем, викруткою або плоскогубцями (якщо він овальної форми). Якщо ви переводите вікно на літні налаштування, то мітка повинна дивитися вгору, а овальна цапфа – розташовуватися вертикально.