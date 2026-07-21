Для цього не потрібен доступ до інтернету, а відповідь надходить одразу після відправлення запиту

Дізнатися залишок коштів, перевірити пакет послуг або баланс можна за допомогою кількох коротких USSD-команд. Для цього не потрібен доступ до інтернету, а відповідь надходить одразу після відправлення запиту. Розповідаємо, як перевірити рахунок на «Київстар».

Як перевірити свій рахунок?

Найпростіший спосіб дізнатися, скільки коштів на мобільному рахунку – набрати комбінацію *111#.

Ця команда працює як для абонентів передплати, так і для контрактних клієнтів, а також доступна в роумінгу.

Також ви можете перевірити свій баланс у застосунку «Мій Київстар», зайшовши в розділ «Огляд».

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У межах України перевірка пакета Київстар також доступна за номерами 444 або 455. Просто зателефонуйте на номер та прослухайте інформацію від автовідповідача.

Як дізнатися баланс інтернету?

Якщо потрібно перевірити, скільки залишилося мобільного інтернету, слід скористатися командою – *112#.

За матеріалами «Київстар» та «Главред».