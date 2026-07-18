У середині літа можна проводити легку обрізку яблунь, а також деяких сортів груш

Літо – це не лише час збору врожаю, а й важливий період для догляду за деревами, кущами та декоративними рослинами. Саме в липні багато культур добре реагують на обрізку, яка допомагає підтримувати здоров'я рослин, покращує провітрювання крони та стимулює майбутнє цвітіння й плодоношення. Головне – знати, які рослини можна обрізати саме зараз і як зробити це правильно, пише Express.

Плодові дерева

У середині літа можна проводити легку обрізку яблунь, а також деяких сортів груш. Після завершення збору врожаю допускається обрізати й черешню.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Під час роботи видаляють сухі, пошкоджені та хворі гілки, а молоді пагони за потреби вкорочують. Така процедура допомагає дереву спрямувати сили на формування плодових бруньок наступного сезону, а також покращує циркуляцію повітря всередині крони.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лаванда

Після завершення основного цвітіння лаванду рекомендують обрізати. Видаляють відцвілі суцвіття та трохи вкорочують пагони, не зачіпаючи стару здерев'янілу частину куща.

Літня обрізка допомагає рослині зберегти компактну форму, стимулює розвиток нових пагонів і забезпечує рясніше цвітіння наступного року.

Садовий жасмин

Після завершення цвітіння варто обрізати й садовий жасмин. Насамперед видаляють старі, слабкі, загущені та пошкоджені пагони.

Завдяки цьому кущ краще провітрюється, отримує більше світла та менше страждає від грибкових захворювань. Крім того, наступного сезону жасмин формує більше квіток.

Гліцинія

У липні обрізають і гліцинію. Молоді довгі пагони вкорочують, залишаючи кілька листків.

Така процедура допомагає рослині не витрачати сили на надмірний ріст зеленої маси, а спрямовувати їх на закладання квіткових бруньок.

Клематис

Ранні сорти клематисів після завершення першої хвилі цвітіння також потребують догляду. Видаляють сухі, пошкоджені та відцвілі пагони.

У деяких сортів це може стимулювати повторне цвітіння наприкінці літа.

Троянди

У липні трояндам потрібна санітарна обрізка. Видаляють відцвілі бутони, засохлі суцвіття, а також слабкі й пошкоджені гілки.

Регулярне видалення відцвілих квіток допомагає рослині довше формувати нові бутони та підтримує її декоративність.