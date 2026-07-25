Для цього існує кілька простих способів, які допоможуть дізнатися баланс та переглянути залишок пакетних послуг

Перевірити залишок коштів на рахунку Lifecell можна за лічені секунди без доступу до інтернету. Для цього існує кілька простих способів, які допоможуть дізнатися баланс та переглянути залишок пакетних послуг.

Як перевірити баланс за допомогою USSD-команди?

Найшвидший спосіб дізнатися, який у вас балансі – скористатися спеціальною комбінацією *111#. Після введення команди та натискання кнопки виклику інформація про стан рахунку з’явиться на екрані телефону.

Як переглянути залишок пакетних послуг?

Якщо потрібно дізнатися, скільки у вас залишилося хвилин, SMS та інтернету, передбачених вашим тарифним планом, наберіть комбінацію *121#. На екрані з’явиться докладна інформація про доступні вам послуги на цей момент.

Як перевірити баланс в застосунку?

Дізнатися стан рахунку також можна в застосунку Lifecell. Після авторизації користувачеві буде доступна інформація про баланс, тариф, залишок пакетних послуг та інші дані, пов’язані з номером.

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За матеріалами Lifecell та iPay.