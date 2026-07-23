Для цього достатньо набрати потрібну комбінацію на клавіатурі телефону

Абоненти Vodafone можуть швидко перевірити баланс та залишок пакетних послуг за допомогою коротких USSD-команд. Для цього достатньо набрати потрібну комбінацію на клавіатурі телефону.

Як перевірити рахунок?

Ви можете перевірити баланс використавши спеціальний USSD- код. Для абонентів передоплати передбачено команду *101*4#, а для клієнтів за контрактом – *110*20#.

Просто наберіть код на телефоні та натисніть кнопку виклику. На екрані миттєво з’явиться інформація про стан рахунку та ваш тариф.

Як перевірити баланс через особистий кабінет?

Ви також можете перевірити баланс через персональний кабінет у застосунку My Vodafone. Просто введіть свій номер, отримайте одноразовий SMS-код та підтвердьте вхід.

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У додатку відкриється повний доступ до інформації за номером. В особистому кабінеті ви також можете перевірити залишок хвилин, SMS та інтернет-трафіку та дізнатися дату наступного списання коштів.

Як перевірити залишок послуг?

Перевірити залишок хвилин та інтернету в тарифі також можна в застосунку My Vodafone або за допомогою USSD-запиту. Для клієнтів передплати наберіть *101*4#, а для клієнтів контракту наберіть *110*20#.

За матеріалами Vodafone та Ipay.