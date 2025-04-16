Рожево-пурпурна палітра: як пофарбувати яйця за допомогою буряка
Буряк – це не лише основа для борщу, а й чудовий природний барвник для яєць. Завдяки природному пігменту беталаїну коренеплід надає крашанкам яскраво-рожевого, бордового або світло-пурпурного відтінку, залежно від способу фарбування. «ЯсенСвіт» розповідає, як пофарбувати яйця за допомогою буряка.
Фарбування разом з буряком
Цей метод нагадує фарбування цибулинним лушпинням. Найкраще для цього підійде буряк маленького або середнього розміру.
- Дістаньте яйця з холодильника і залиште при кімнатній температурі.
- Ретельно промийте буряк, покладіть в каструлю, залийте літром води. Поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння і варіть 30-35 хвилин.
- Зменште вогонь, покладіть у відвар сіль та опустіть яйця.
- Варіть на маленькому вогні до 12 хвилин.
- Готовий буряк дістаньте з відвару. Якщо хочете використати овоч для приготування якої-небудь страви, остудіть його під проточною водою.
- Яйця залиште у відварі доки вони повністю не охолонуть.
- Відполіруйте крашанки соняшниковою олією перед подачею на стіл.
Завдяки цьому методу у вас вийдуть яйця пурпурного або пурпурно-сірого кольору.
Відвар з буряка
- Натріть буряк. Залийте літром води та поставте на вогонь на 30 хвилин.
- Тим часом зваріть яйця круто і остудіть.
- Готовий відвар пропустіть через сито або марлю і видаліть м'якуш.
- У рідину додайте оцет, потім яйця і залиште на 2-3 години.
- Час від часу виймайте яйця, щоб перевірити відтінок.
- Готові крашанки просушіть на серветці або спеціальній підставці й протріть олією.
Такий спосіб дозволить вам отримати насичені рожево-червоні, кармінові або навіть вишневого кольору яйця.
Як фарбувати яйця буряковим соком?
Цей метод ідеально підійду, якщо ви любите рожевий колір.
- Спочатку почистіть овоч, дрібно натріть або пропустіть через м'ясорубку.
- Вичавіть з допомогою марлі сік і додайте в нього оцет.
- Окремо зваріть яйця круто й остудіть їх.
- Покладіть в буряковий сік яйця і залиште на кілька годин, час від часу проводьте контроль кольору.
Через 2-3 години шкаралупа вже набуде ніжно-пудрового кольору, а через 5-6 годин – рожевого, а якщо залишити на ніч – бордового. Але фінальний відтінок залежить від яйця та сорту буряка.