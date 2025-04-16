Завдяки природному пігменту беталаїну коренеплід надає крашанкам яскраво-рожевого, бордового або світло-пурпурного відтінку

Буряк – це не лише основа для борщу, а й чудовий природний барвник для яєць. Завдяки природному пігменту беталаїну коренеплід надає крашанкам яскраво-рожевого, бордового або світло-пурпурного відтінку, залежно від способу фарбування. «ЯсенСвіт» розповідає, як пофарбувати яйця за допомогою буряка.

Фарбування разом з буряком

Цей метод нагадує фарбування цибулинним лушпинням. Найкраще для цього підійде буряк маленького або середнього розміру.

Дістаньте яйця з холодильника і залиште при кімнатній температурі. Ретельно промийте буряк, покладіть в каструлю, залийте літром води. Поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння і варіть 30-35 хвилин. Зменште вогонь, покладіть у відвар сіль та опустіть яйця. Варіть на маленькому вогні до 12 хвилин. Готовий буряк дістаньте з відвару. Якщо хочете використати овоч для приготування якої-небудь страви, остудіть його під проточною водою. Яйця залиште у відварі доки вони повністю не охолонуть. Відполіруйте крашанки соняшниковою олією перед подачею на стіл.

Завдяки цьому методу у вас вийдуть яйця пурпурного або пурпурно-сірого кольору.

Відвар з буряка

Натріть буряк. Залийте літром води та поставте на вогонь на 30 хвилин. Тим часом зваріть яйця круто і остудіть. Готовий відвар пропустіть через сито або марлю і видаліть м'якуш. У рідину додайте оцет, потім яйця і залиште на 2-3 години. Час від часу виймайте яйця, щоб перевірити відтінок. Готові крашанки просушіть на серветці або спеціальній підставці й протріть олією.

Такий спосіб дозволить вам отримати насичені рожево-червоні, кармінові або навіть вишневого кольору яйця.

Як фарбувати яйця буряковим соком?

Цей метод ідеально підійду, якщо ви любите рожевий колір.

Спочатку почистіть овоч, дрібно натріть або пропустіть через м'ясорубку. Вичавіть з допомогою марлі сік і додайте в нього оцет. Окремо зваріть яйця круто й остудіть їх. Покладіть в буряковий сік яйця і залиште на кілька годин, час від часу проводьте контроль кольору.

Через 2-3 години шкаралупа вже набуде ніжно-пудрового кольору, а через 5-6 годин – рожевого, а якщо залишити на ніч – бордового. Але фінальний відтінок залежить від яйця та сорту буряка.