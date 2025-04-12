Від рожевого до бордового: як надати яйцям насичений відтінок за допомогою каркаде
Чай каркаде відомий своїм насиченим кольором та приємним кислуватим смаком, проте він також є чудовим натуральним барвником
Великдень вже близько, тому саме час обирати спосіб, як прикрасити святкові яйця. Існує безліч способів пофарбувати крашанки, проте якщо ви хочете отримати відтінки від рожевого до бордового – спробуйте фарбування у відварі чаю каркаде. ТСН розповідає, як надати яйцям насичений відтінок за допомогою каркаде.
Чай каркаде відомий своїм насиченим кольором та приємним кислуватим смаком, проте він також є чудовим натуральним барвником. Він не лише безпечний, а й надає яєчній шкаралупі глибокого та багатогранного відтінку – від ніжно-рожевого до насиченого бордового.
Як пофарбувати яйця в каркаде
Для фарбування вам потрібно:
- одна пачка сухого чаю каркаде – орієнтовно 80-100 г;
- чиста вода – 700 мл;
- білі курячі яйця.
Інструкція з фарбування
- Промийте білі яйця теплою водою, щоб видалити будь-які забруднення та забезпечити рівномірне фарбування.
- В невеликій каструлі залийте чай каркаде водою та доведіть суміш до кипіння.
- Обережно перекладіть чисті білі яйця в киплячий розчин каркаде. Зменште вогонь до середнього і варіть їх після повторного закипання рівно 10 хвилин. Цього часу достатньо, щоб яйця зварилися круто і почали набувати першого ніжного відтінку.
- Після 10 хвилин варіння вимкніть вогонь. Акуратно перекладіть гарячі яйця з розчину на паперовий рушник, щоб вони охололи й висохли.
- Для більш насичених кольорів залиште яйця в гарячому розчині каркаде ще на 20–30 хвилин. Чим довше яйця перебуватимуть у чаї, тим інтенсивнішим буде їхній колір. Експериментуйте з часом, щоб отримати бажаний результат.
- Після повного висихання візьміть ватний диск, змочіть його невеликою кількістю олії (соняшникової, оливкової або іншої) та обережно протріть кожне яйце. Олія додасть шкаралупі гарного глянцевого блиску та підкреслить глибину кольору.
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