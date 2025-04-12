Чай каркаде відомий своїм насиченим кольором та приємним кислуватим смаком, проте він також є чудовим натуральним барвником

Великдень вже близько, тому саме час обирати спосіб, як прикрасити святкові яйця. Існує безліч способів пофарбувати крашанки, проте якщо ви хочете отримати відтінки від рожевого до бордового – спробуйте фарбування у відварі чаю каркаде. ТСН розповідає, як надати яйцям насичений відтінок за допомогою каркаде.

Чай каркаде відомий своїм насиченим кольором та приємним кислуватим смаком, проте він також є чудовим натуральним барвником. Він не лише безпечний, а й надає яєчній шкаралупі глибокого та багатогранного відтінку – від ніжно-рожевого до насиченого бордового.

Як пофарбувати яйця в каркаде

Для фарбування вам потрібно:

одна пачка сухого чаю каркаде – орієнтовно 80-100 г;

чиста вода – 700 мл;

білі курячі яйця.

Інструкція з фарбування