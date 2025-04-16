фото Unsplash

. Завдяки каві ви зможете пофарбувати білу шкаралупу у світло-коричневий колір без особливих навичок

Кава – не тільки популярний напій, а й чудовий природний барвник, який ідеально підходить для фарбування яєць. Завдяки каві ви зможете пофарбувати білу шкаралупу у світло-коричневий колір без особливих навичок. «ЯсенСвіт» розповідає, як пофарбувати крашанки за допомогою кави. Для фарбування знадобиться: міцна кава;

білі яйця;

трафарети, листочки чи нитки – для створення візерунків. Процес фарбування: 3-4 столові ложки натуральної меленої кави залийте літром окропу та дайте 15-20 хвилин настоятись. Важливо зазначити, що розчинна кава для такого методу не підійде. Зваріть яйця та залиште охолонути у воді. Опісля огляньте яйця уважно, чи немає на них тріщин, тому що для фарбування слід використовувати яйця з цільною шкаралупою. Каву процідіть, аби відділити гущу, яка надалі нам не знадобиться. Опустіть яйця у каву. Для отримання візерунка, змочіть яйце злегка водою і прикладіть заздалегідь приготовлений трафарет листочків, квітів, можна обмотати яйце щільно-щільно ниткою. Залиште крашанки на 2-4 години. Через кілька годин дістаньте яйце з кави, аби перевірити, чи набуло воно бажано кольору. Готові крашанки можна натерти олією для блиску.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter