Фарбуємо яйця в зелений: натуральний метод з використанням кропиви
Щоб отримати природний зелений колір, варто скористатись натуральним барвником на основі кропиви
Щоб надати крашанкам природного зеленого відтінку, варто скористатись натуральним барвником на основі кропиви. ТСН розповідає, як створити оригінальні великодні крашанки без хімії.
Що потрібно:
- вода – 1 склянка;
- сухе листя кропиви – 50 грамів;
- алюмокалієві галуни – ¼ ч. л.;
- варені яйця.
Процес фарбування:
- Насипте в посудину висушене листя кропиви, після чого обережно влийте необхідну кількість води.
- Поставте посудину на повільний вогонь і доведіть вміст до стану ледь помітного кипіння, після чого продовжуйте варіння впродовж 15 хвилин, дозволяючи зеленому пігменту поступово вивільнятися з рослинної сировини та насичувати воду.
- Отриманий відвар процідіть через дрібне сито або кілька шарів марлі безпосередньо в чисту півлітрову банку, звільняючи рідину від твердих частинок кропиви.
- До процідженого ще теплого відвару додайте невелику дрібку алюмокалієвих галунів і ретельно перемішайте рідину до повного розчинення кристалів, забезпечуючи тим самим належну фіксацію кольору на яєчній шкаралупі.
- Обережно опустіть зварені яйця у відвар, та стежте за тим, щоб вони були вкриті рідиною, і залиште їх у такому стані на кілька годин, а для досягнення максимально глибокого та насиченого відтінку – на всю ніч.
- Після закінчення процесу фарбування акуратно вийміть яйця з відвару та розкладіть їх на паперовому рушнику до повного висихання.
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