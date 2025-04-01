Батькам слід навчитися слухати і чути своїх дітей

Коли діти переживають перехідний вік, складно не лише їм самим, а й дорослим, які з ними спілкуються. Батьки люблять своїх дітей, але часом важко переживають їхнє бунтарство. Як пережити складний підлітковий вік і бути в цей період для дитини підтримкою, розповідає «Освіторія», яка цитує арттерапевтку і практичну психологиню Олену Тараріну та її книжку «Бути собою. 10 гаджетів для щастя».

1. Діти вказують на слабкі сторони дорослих

Виокремте три риси характеру вашої дитини, які вас найбільше дратують. А тоді запитайте себе, чиї це риси характеру – дитини чи ваші? Чесна відповідь на питання дасть усвідомлення того, що підлітки своєю поведінкою вказують батькам на їхні слабкі сторони.

2. Діти тренують терпіння батьків

Жоден спортсмен чи видатна людина не досягла успіху без терпіння. Діти-підлітки тренують батьків в той час, як самі дорослі щодня сумніваються у собі. Насправді наші діти все чують з першого разу, але вдають, що не чують, щоб батьки розвивали терпеливість і досягали успіху. Що, окрім терпіння, розвиває у вас ваша дитина: можливо, фантазію, креативність, наполегливість? Дитина нас тренує також для того, щоб допомогти батькам як парі досягти щастя і гармонії.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

3. Діти нічого не винні батькам

Спілкуючись з сиротами чи дітьми з інвалідністю, ми співпереживаємо, проявляємо співчуття і емпатію. А коли приходимо додому, закидаємо власних дітей вимогами і претензіями. Ми поводимося зі своїми дітьми так, ніби вони нам щось винні. Насправді, коли ми відкриваємо серце до інших дітей і закриваємо його для своїх, наші рідні діти починають хворіти, у них виникають проблеми. Коли ми кричимо на дітей, вони відчувають це так, ніби їх хочуть зректися – в цю мить вони почуваються непотрібними.

4. Відкрийте серце

Коли наш підліток починає говорити дурниці, ми закриваємо серце і починаємо його сварити. Щоразу, коли ви думаєте, що ваша дитина каже нісенітницю, вийдіть у ванну чи коридор, подихайте на самоті і зробіть свою роботу – відкрийте серце до своєї дитини. Те, що може здаватися дурницею для вас, для дитини може бути страхом висловитися, невмінням розповісти – чим завгодно, тільки не маячнею.

5. Бачити підлітка, а не проблему

Уявіть, як живеться людині, коли помічають не її, а лише негаразди, пов’язані з нею: не робить, не слухає, не відповідає, не вчиться, сидить у гаджеті, курить. Батькам варто зосередитися на хороших рисах своїх дітей, яких вони часто не помічають.

6. Дитина перевіряє нас на здатність любити

Коли батьків викликають до директора школи через погану поведінку дитина, то вона таким чином перевіряє їх на здатність любити. У такі моменти батькам слід відкрити серце і навчити дитину робити те саме. Підлітки люблять робити добрі справи, але не терплять зайвого пафосу. Просто скажіть, що ви не встигаєте щось зробити, і передайте ініціативу та відповідальність.

7. Практика «5 пальців»

Ми звикли карати дитину, коли вона бешкетує, і хвалити, коли поводиться добре. Але є особливі випадки, коли ваш підліток накосячив дуже сильно. У такий кризовий момент треба використати практику «5 пальців»: берете п’ять пальців і затуляєте собі рота, а тоді швидко і міцно обіймаєте дитину. Дитина і без повчань знає, що вчинила погано. І в цей момент отримує цінний досвід, що її не карають, а приймають, пробачають і дають підтримку. Пізніше, коли батьків не буде поруч, вона знову потрапить у складну ситуацію і, можливо, зробить щось погане, і тоді пригадає цей досвід: не карати себе, а надати собі підтримку. Так ви навчите дитину любити себе, коли найменше цього заслуговуєш.

8. Хваліть за дії і стосунки

Для виховання чоловічих рис хваліть підлітка за його дії: класно, що ти записав відео, що приніс цю книжку, написав пост. Хвалити за конкретні дії – це ініціювати розвиток впевненості у собі, наполегливості. Щоб розвивати жіночі риси, хваліть дитину за стосунки: як чудово, що ти сьогодні погуляла з братом, подзвонила бабусі тощо. Акцентування на стосунках і контактах з людьми розвиватиме жіночу структуру особистості як у дівчат, так і у хлопців.

9. Ви не знаєте, як краще для вашої дитини

У дітей після 8 років варто запитувати поради: як ти вважаєш, як краще зробити? Що раніше ми почнемо радитися зі своїми дітьми, то більше відповідальності вони на себе братимуть. І якщо дитина каже, що треба ще посолити суп, а ви знаєте, що не треба, то таки пересоліть його і з’їжте. Для дитини це означатиме, що її приймають. Якщо записувати, що каже вам дитина, то ви почуєте: посидь біля мене, допоможи мені, поїж зі мною. Дитина чітко нам каже, як хоче, щоб з нею поводились.

10. Навчіться слухати мовчки

Опануйте техніку коучингового слухання: дитина розповідає, а ви мовчки слухаєте і жестами показуєте, що чуєте і розумієте. Не уточнюйте, не ведіть дитину за своїми думками, не розпитуйте. Дитина розкаже лише те, що вважає потрібним і важливим, а ви довіряйте їй. Тому що вона розповіла найважливіше про себе. Так ви покажете своє прийняття її. І коли пізніше настане період ділитися секретами, підліток не боятиметься цього. А ще згодом настане момент, коли дитина запитає у вас: як минув день? Ось тоді ви розкажете про себе.