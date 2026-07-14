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Існує простий спосіб, який дозволяє використати лише одну столову ложку олії та отримати не менш смачний результат

Смажені баклажани люблять багато хто, однак під час приготування вони швидко вбирають олію, через що страва виходить занадто жирною. Втім, існує простий спосіб, який дозволяє використати лише одну столову ложку олії та отримати не менш смачний результат. Pixel Inform розповідає, як посмажити баклажани без зайвого жиру. Спочатку овочі потрібно помити, очистити від шкірки і нарізати однаковими кружальцями. Після цього їх потрібно залишити у солоній воді на чверть години. Далі потрібно злити майже всю воду, залишивши на дні посуду буквально пару ложок. Місткість повинна підходити для роботи в мікрохвильовій печі. Відправте баклажани в мікрохвильовку та готуйте чотири хвилини. Потужність потрібно виставити 800 Вт. Після цього оцініть баклажани, і якщо у мисці з’явилась вода, її треба злити. Лише потім додайте у миску одну ложку олії, перемішайте та почніть процес обсмажування.

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