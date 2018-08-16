Як поїхати в Ісландію та Канни, залишаючись у Львові

У четвер, 16 серпня, у львівський кінопрокат вийшла трагікомедії Бенедикта Ерлінґссона «Гірська жінка: на війні» виробництва України, Ісландії та Франції.

Про що фільм?

Головна героїня, 50-річна Халла, живе тихим життям у маленькому містечку в Ісландії. Вона працює диригенткою місцевого хору. А от поза тим Халла є екоактивісткою. Під псевдонімом «Горянка» жінка веде війну з місцевим алюмінієвим заводом. Вона ризикує всім, щоб захистити природу.

Проте одного дня в її житті з'являється дівчинка-сирота з України. Перед жінкою постає питання: продовжити свої акції чи удочерити дівчинку, на яку вона так довго чекала? Сюжет, що містить чимало комедійних моментів, дозволяє режисерові говорити про надзвичайно серйозні речі.

З гумором, без жодного пафосу, Бенедикт Ерлінґссон говорить про самопожертву, вміння та бажання жити для інших, про охорону довкілля врешті решт.

Чудова актриса Халлдора Гейхадсдоттір, надзвичайні краєвиди, несподівані сюжетні повороти – усе це складові доброго фільму.

Музика з Ісландії та України

Одним із головних героїв картини є музика. Вона не просто звучить традиційним тлом для кінематографічної дії: музика та музиканти активно втручаються у хід подій то як коментатори, то як спостерігачі, то як помічники.

«Гірська жінка: на війні» - трагікомедія про захист довкілля

Музиканти у фільмі – ісландські та українські. У фільмі також знімалися відомі ісландські музиканти Давид Тор Йонссон, Магнус Тригвассон Еліасен і Омар Гудйонссон та українські співачки та дослідниці традиційного українського співу Ірина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко, які адаптували тексти пісень спеціально для фільму.

«У нас були певні вимоги - це мали бути народні пісні, жіноче тріо чи хор. Наше тріо не класичне, це окремі артистки, які до того ж ще є викладачками та дослідницями. Вони збирають автентичну музику. Пісні, які звучать у фільмі, старовинні. На вимогу режисера, вони мали бути про жіночність, про материнство», - розповів ZAXID.NET український продюсер фільму Сергій Лавренюк («Солар Медіа Інтертейнмент»).

Українська участь

Українська участь у фільмі не обмежується лише співом. Фільм створено за підтримки Держкіно. Українська фінансова частка становить майже 11.9 млн грн із загального кошторису у €2.63 млн, проте наша країна відграє у картині важливу роль.

Виконавиці народних пісень Ірина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко у Каннах

Чудові співачки, народні українські пісні додають фільму для українського глядача пізнаваності, для світового – додаткових цікавих барв. Крім того важливим є український контекст: дівчинка Ніка з Дружківки, яку хоче вдочерити головна героїня, втратила усю родину у ході російсько-української війни. «Загальна європейська практика - створення фільмів у спільному виробництві. Це робиться в рамках міжнародних правових інструментів, зокрема, згідно з Європейською конвенцією про спільне кінематографічне виробництво. Ми називаємо фільм у нас саме українсько-ісландсько-французьким, бо так передбачено документом - мовою якою країни фільм вийшов, та і стоїть першою. Відповідно, в Ісландії вони на першому місці», - пояснив ZAXID.NET голова Держкіно Пилип Іллєнко. Зйомки проходили переважно на території Ісландії, а також в Україні. Цікаво, що в нас знімали не лише ті сцени, які за сюжетом відбуваються на нашій території. В Україні знімали сцену на металургійному заводі, з яким, за сюжетом, бореться головна героїня. Продюсер фільму Сергій Лавренюк пояснює, що знімальна група не змогла знайти у Європі такий діючий завод, як було потрібно «для картинки».

Актриса Олена Лавренюк на прем'єрі фільму у Каннах Проте української участі у фільмі могло і не бути. Адже спочатку замість України мала бути Болгарія. Проте продюсер переконав, що знімати варто саме в Україні. «Європейські продюсери з пересторогою ставилися до України, як до країни, де можна зняти нормальну копродукцію, зняти частину фільму у нас. Ми знайшли певні слова і переконання», - розповідає Сергій Лавренюк. Варто зауважити, що продюсеркою з французького боку (саме ця країна надала картині найбільше фінансування) є Маріанна Слотт. Серед іншого вона була продюсеркою кількох фільмів Ларса фон Трієра.

Кіно та Канни

Світова прем'єра стрічки Бенедикта Ерлінґссона пройшла в рамках «Тижня критики» Каннського кінофестивалю, де фільм отримав три премії: авторську нагороду Prix SACD за музику, глядацький приз Prix du Public та єдину державну премію фестивалю – Grand Rail d'Or, символічну нагороду від асоціації залізничників-кінематографістів. Також фільм відзначений призом від асоціації Cinécole – Coup de Coeur, який присуджується викладачами та студентами французьких вишів одному з 11 фільмів програми Каннського кінофестивалю.

Виконавиця головної ролі Халлдора Гейхадсдоттір у Каннах

«Тиждень критики» - одна із паралельних програм у Каннах. В ній можуть брати участь лише перші та другі фільми режисера. У «Тижні критики» свого часу перемагав, наприклад, Алехандро Ґонсалес Іньяріту. У цій же програмі переміг і Мирослав Слабошпицький та його «Плем'я». До речі, перший фільм Ерлінґссона «Про коней та людей» зібрав понад 20 нагород міжнародних фестивалів, в тому числі премію за «найкращого нового режисера» на міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні. Роль Халли виконала відома ісландська актриса Халлдора Гейхадсдоттір («Металістка», «Про коней і людей», «Острів диявола»). Серед українських акторів – Олена Лавренюк («Dzidzio контрабас»), яка грає директорку дитячого будинку та Маргарита Хільська у ролі Ніки.

Халлдорді Гейхадсдоттір довелось зіграти у фільмі дві ролі