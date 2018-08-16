Що там із «Оскаром»?

Український Оскарівський комітет розгляне шість фільмів, які претендуватимуть на висунення від України на премію «Оскар» у номінації «найкращий неангломовний фільм».

Згідно з регламентом, фільм має відповідати таким параметрам: це повинен бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм, знятий за межами США; основною мовою у фільмі не може бути англійська; фільм має бути випущений у комерційний прокат з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2018 року й тривати не менше 7 днів поспіль; до прокату фільму в кінотеатрах заборонено транслювати фільм-номінант на телебаченні або в інтернеті, випускати DVD, але попередня участь у кінофестивалях не заборонена.

Шість фільмів-претендентів:

«Брама» Володимира Тихого;

Це історія про сім’ю, що мешкає у Чорнобильській зоні відчуження. Головує у ній Баба Пріся, яка категорично відмовилась виїздити зі свого хутора після аварії на ЧАЕС. З нею живуть онук Вовчик та донька Слава. Режисер та продюсер Володимир Тихий, відомий завдяки альманахам «Мудаки. Арабески», «Україно, Good bay», проекту «Вавилон’13» тощо. Картина є екранізацію п’єси Павла Ар’є «На початку та наприкінці часів».

«Вулкан» Романа Бондарчука;

За сюжетом, Лукас, який переживає кризу середнього віку, працює перекладачем в складі моніторингової місії ОБСЄ. Серія дивних збігів залишає його самого посеред степу, де він починає життя спочатку.

Картина знята за сценарієм Алли Тютюнник, Дар'ї Аверченко і самого Романа Бондарчука. У головних ролях знялися Сергій Степанський, Віктор Жданов, Христина Дейлік, Тамара Соценко.

Фільм ще не був в українському прокаті, проте брав участь у декілької великих міжнародних фествалях. Українська прем'єра відбулась на Одеському МКФ.

Україна уже висувала на «Оскар» фільм Романа Бондарчука. Це була документальна стрічка «Українські шерифи».

«Донбас» Сергія Лозниці;

Світова прем'єра фільму відбулася На Каннському кінофестивалі. Вона відкривала другий за значенням конкурс, «Особливий погляд», й отримала нагороду за найкращу режисуру.

Також фільм був показаний на кінофестивалях у Карлових Варах, Мюнхені, Мельбурні та Єрусалимі. Українська прем'єра «Донбасу» відбулася на Одеському МКФ.

Фільм створювали у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Проект стрічки став одним із переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно України.

Фільм, що розповідає про війну на сході України, складається з 13-ти епізодів, які об’єднує спільний простір. Вони ніби випливають один з одного, створюючи фільм-подорож не лише по фейкових республіках, а й жанрами. Сам Лозниця називає свій фільм мандрами між комедією абсурду та трагедією абсурду. Він показує реальні історії, перетворивши їх на масштабне художнє полотно.

В український прокат фільм має вийти восени.

«Коли падають дерева» Марисі Нікітюк;

Світова прем'єра фільму відбулась у другій за значенням конкурсній програмі Берлінале, «Панорама». Режисерка Марися Нікітюк є водночас і авторкою сценарію.

«Коли падають дерева» - кіно, що водночас розповідає звичні життєві історії та стирає кордони між снами та реальністю. Історія кохання Лариски (Анастасія Пустовіт) та Шрама (Максим Самчик) розгортається на очах у маленької Вітки (Соня Халаімова). Ця історія і романтична, і пристрасна, і трагічна водночас. Крім того дитячий погляд на неї додає їй чистоти сприйняття та безпосередності.

Українська прем’єра відбулась на ОМКФ. У прокат фільм має вийти восени.

«Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва;

Фільм вийшов у прокат 6 грудня 2017 року. Він встановив новий рекорд для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами.

Фільм розповідає про оборону Донецького аеропорту. Сеітаблаєв, відомий насамперед фільмами «Хайтарма» та «Чужа молитва», взявся за місію майже нездійснену. Знімати кіно про те, що відбувається зараз, про драму, яка ще не має фіналу, говорити в ігровому фільмі про події з новин, взагалі не маючи жодної часової відстані...

Усі герої картини мають реальних прототипів. Ними стали Олександр Трепак, позивний «Редут», Андрій Шараскін, позивний «Богема», Євгеній Жуков, позивний «Маршал», Кирило Недря, позивний «Доцент», Євгеній Межевікін, позивний «Адам».

Їх зіграли актори В'ячеслав Довженко, Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олександр Піскунов, Костянтин Темляк, Роман Семисал.

У центрі сюжету – 10 днів війни, шість бійців та руїна ДАП.

«Міф» Леоніда Кантера і Івана Яснія.

Робота Леоніда Кантера та Івана Яснія (це вже третій фільм цього режисерського дуету) розповідає про життя та смерть Василя Сліпака, соліста Паризької опери та воїна-добровольця. Робота над фільмом тривала 17 місяців.

Василь Сліпак народився у Львові, але згодом переїхав до Франції, де прожив 19 років, де мав усе: ім’я, успішну кар’єру на світових оперних сценах, друзів та кохання.

Під час подій на Майдані він брав участь у демонстраціях в Парижі, згодом долучився до волонтерського руху. Проте цього йому видавалось замало і він пішов добровольцем, обравши собі псевдо «Міф» на честь улюбленої оперної партії, Мефістофеля. У червні 2016 року Сліпак загинув від кулі снайпера.

Автори фільму використали надзвичайно багато архівного відео. Вони доклали чимало зусиль, аби поговорити з великою кількістю людей, які знали Сліпака, і співака, і добровольця.

Нагадаємо, що режисер Леонід Кантер скоїв самогубство, записавши власну смерть на відео.

Засідання Українського оскарівського комітету відбудеться 29 серпня, саме тоді оголосять фільм-претендент на премію Американської кіноакадемії.

Це засідання стане останнім для нинішнього комітету, адже його каденція - три роки.

Нагадаємо, що наразі жоден український фільм не потрапляв до числа номінантів.

91-а церемонія нагородження премії «Оскар» відбудеться 24 лютого 2019 года. Номінанти будуть оголошені 22 січня 2019 року.