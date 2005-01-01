Застрелився відомий український режисер Леонід Кантер

Леонід Кантер застрелився на Чернігівщині

Поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства 36-річного чоловіка на хуторі Обирок Бахмацького району. У поліції імені загиблого не повідомили, але, за інформацією агенції «Укрінформ», ним виявився відомий український кінорежисер Леонід Кантер.

«Учора ввечері поліція отримала повідомлення, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району здійснив самогубство 36-річний чоловік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила тіло чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у щелепу, вилучила зброю, з якої він застрелився, і передсмертну записку», – йдеться у повідомленні обласної поліції 5 червня. Разом з тим правоохоронці не повідомили про зміст цієї записки.

Речник обласної поліції Сергій Бриль повідомив «Укрінформу», що правоохоронці розпитують родичів про те, що могло довести чоловіка до такого крайнього кроку.

Леонід Кантер – відомий український кінорежисер, власник мистецького хутора Обирок, засновник фестивалів «Хліб своїми руками», «Мама Африка» та інших.

Кантер – відомий український продюсер, режисер, мандрівник та письменник – народився в Києві 27 липня 1981 року. На першому курсі університету (1998 рік) працював журналістом та ведучим у Національній телекомпанії України. У 2003 році заснував кіностудію «Лізард філмс», яка зняла близько 50 короткометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок. Серед найвідоміших кіноробіт режисера — фільм про кіборгів Донецького аеропорту «Добровольці Божої чоти». Також Кантер став одним з авторів фільму «Міф» про загиблого у війні на Донбасі соліста Паризької Ґранд-опери Василя Сліпака.

У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області та перетворив його на мистецький центр – творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята. Серед найвідоміших — фестиваль «Хліб своїми руками» та перший афроетнічний фестиваль «Мама Африка».