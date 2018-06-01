Режисер Леонід Кантер зняв власну смерть на відео

Режисер скоїв самогубство 4 червня

Відомий режисер Леонід Кантер зняв свою смерть на відеокамеру, що підтверджує, що це було самогубство. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, пише «Українська правда».

Він підтвердив, що Кантер застрелився в резервуарі для води. «Весь процес знімав на відео, яке вилучила поліція. Воно долучено до матеріалів кримінального провадження», – повідомив Тракало.

«Оскільки є відео, є зброя, яка відправлена на експертизу, то попередній висновок судмедексперта вказує на те, що людина вирішила в такий спосіб піти з життя», – сказав він.

Тіло виявила подруга Леоніда, яка й викликала поліцію.

Розслідування веде Бахмацький відділ ГУНП в Чернігівській області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».

Раніше «UA: Чернігів» повідомив про слова начальника Бахмацького відділу поліції Юрія Жули про те, що Кантер написав передсмертні записки рідним і знайомим.

«Приїхав додому, зайшов на подвір’я, з собою в нього була автоматична зброя. Залізши в залізну бочку, настроїв відеокамеру. Без слова, без нічого, здійснив постріл собі у підборіддя. Куля вийшла через голову у бочку. Наскрізь», – сказав Жула.

У Нацполіції підтвердили, що тіло Кантера вже перевезли в Київ і є дозвіл матері на кремацію. За деякою інформацією, прах режисера буде покоїтися на Байковому кладовищі.

Як писав ZAXID.NET, надвечір 4 червня Леонід Кантер помер на хуторі Обирок у Чернігівській області. За попередньої інформацією, він застрелився сам. Втім, багато друзів і знайомих Кантера не вірили, що він міг вчинити самогубство.

У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області і перетворив його на художній хутір – творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, творчі заходи та народні свята. Найвідоміші – фестиваль «ХЛІБ своїми руками» і перший афроетнічний фестиваль «Мама Африка».

Серед найвідоміших кіноробіт режисера — фільм про кіборгів Донецького аеропорту «Добровольці Божої чоти». Також Кантер став одним з авторів фільму «Міф» про загиблого у війні на Донбасі соліста Паризької Ґранд-опери Василя Сліпака.