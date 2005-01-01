Режисер Леонід Кантер застрелився з автомата АКС-74

Відомий український кінорежисер Леонід Кантер застрелився з автомата АКС-74. Крім того, на місці самогубства було виявлено велику кількість зброї, яку той міг прихопити з Донецького аеропорту, повідомив друг Кантера, волонтер Мирослав Гай.

Як наголосив волонтер, йому вдалося уважно огледіти тіло загиблого режисера.

«Тепер картина прояснилася. Льонька Кантер звів рахунки з життям. Він вистрелив в себе з автомата АКС-74. Перед останнім кроком Льоня залишив листи, в яких чітко написав, що та як треба зробити після, а також роз'яснення свого рішення. Окрім цього, було записано відеозвернення до рідних і відео самого самогубства. Воно є у поліції. Я бачив його, воно не викликає у мене сумнівів. Це кінець», – написав Гай у Facebook у середу, 6 червня.

За його словами, на місці трагедії було знайдено автомат, кілька магазинів з набоями та кілька гранат РГД-5. Як припустив Мирослав Гай, їх Леонід Кантер міг привезти з Донецького аеропорту, де він був під час знімання фільму «Добровольці Божої Чоти».

«Тепер про причини. Чому успішний та популярний чоловік пускає собі кулю в голову? Мені ще треба все це осмислити, перечитати листи та передивитися відео. Особисто я, як його друг, а ми були разом з 13-ти років, багато чого зробили разом, зневажаю цей крок. І якби я міг зараз йому щось сказати, то я б дав йому в пику, але...» – додав волонтер.

Нагадаємо, Кантер застрелився 4 червня на хуторі Обирок в Чернігівській області. Окрім того, що режисер залишив передсмертну записку, він ще й зняв власне самогубство на відео, яке наразі вилучила поліція, яка порушила за цим фактом кримінальне провадження.