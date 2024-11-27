Одними з найбільш поширених шкідників, які представляють дуже велику небезпеку для саду, є нематоди

З кожним роком все більше людей починають займатися вирощуванням овочів і фруктів на власній ділянці. Щоб урожай видався багатим, необхідно рослинам забезпечити належний догляд. Одними з найбільш поширених шкідників, які представляють дуже велику небезпеку для саду, є нематоди в грунті. Боротьба з ними може грунтуватися на використанні різних методів, про один з яких пише ProstoWay.

Як використовувати

Антипаразитарні препарати слід приймати періодично, особливо якщо вдома є домашні тварини. Якщо у вас залишилася невикористана таблетка, то вона може бути успішно використана проти нематод.

Для створення робочого розчину потрібно подрібнити 2-3 таблетки і розчинити їх у 10 літрах води. Після цього рослини, заражені нематодами, слід полити отриманим розчином. Вони з цим розчином не виживуть.

Розчин, приготований з таблеток проти гельмінтів, також ефективний у боротьбі з капустяною мухою. Зазвичай достатньо 2-3 поливів, щоб вирішити проблему.