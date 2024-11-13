Такий підхід не лише зекономить час, але й дозволить без проблем почати вирощування потрібних рослин.

Спростіть собі майбутні весняні роботи – підготуйте ґрунт для розсади вже восени. Такий підхід не лише зекономить час, але й дозволить без проблем почати вирощування потрібних рослин, пише ProstoWay.

Щоб приготувати ґрунтову суміш, потрібно мати такі компоненти:

перепрілий компост;

низинний торф;

річковий пісок;

триходерма – 1 ст. л. гранул.

На дві частини компосту потрібно взяти по одній частині торфу та піску. Тобто виходить пропорція 2:1:1. Субстрат буде достатньо пухким та поживним. А гранули триходерми не дадуть розповсюджуватися хвороботворним бактеріям.

Після ретельного перемішування складіть субстрат у мішки для зберігання та відправте в підвал до весни. Тоді у вас вже буде готовий ґрунт для успішного вирощування розсади.