Промивати окропом ґрунт напряму марно

Підготовка ґрунту під посів насіння на розсаду – відповідальний етап, від успіху якого значною мірою залежить майбутній урожай. Чимало садівників притримуються думки, що будь-який субстрат – чи саморобний, чи придбаний у магазині, – потребує прогрівання, щоб вбити всі хвороботворні мікроорганізми. Інші ж, навпаки, вважають, що така процедура вб’є і все корисне в ґрунті. Хто більше має рацію та як ефективно прогрівати субстрат, розповідає Ukr.Media.

Прожарювання ґрунту на вогні (зазвичай роблять цю процедуру у звичайній духовці) вимагає, на думку деяких експертів, температур не менше 95 градусів. Але це насправді означає загибель практично всіх корисних мікроорганізмів, і ґрунт справді перетворитися на безплідний субстрат.

Однак обходитися взагалі без термообробки також не варто: навіть найнадійніший виробник не може гарантувати, що ґрунт буде вільний від спорів шкідливих грибків, нематод та інших шкідників.

Оптимальним видом термообробки, як показує досвід, є не прожарювання, а пропарювання ґрунту. Він у плані збереження корисних компонентів набагато більш виграшний і водночас гарантує знищення хвороботворних мікроорганізмів.

Якщо ґрунт у вас покупний, то, не розкриваючи упаковку, загорніть її для підстрахування в поліетилен і помістіть у відро або іншу ємність з окропом і накрийте кришкою. У ємності пакет із ґрунтом нехай буде до повного остигання води за кімнатної температури, тобто кілька годин.

З ґрунтосумішами, які ви зробили самостійно, чиніть так само, просто упакувавши порцію в поліетилен. Промивати ж окропом ґрунт напряму марно.

Пропарений ґрунт потім висипте на рівну поверхню, розрівняйте і дайте йому просохнути. Після просушування його можна сміливо використовувати.