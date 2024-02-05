Ґрунт – це завжди джерело інфекцій

Ґрунт – це завжди джерело інфекцій: чорної ніжки, фузаріозу і навіть фітофторозу. Безґрунтовий спосіб унеможливлює цю проблему. Наразі розроблено системи мінерального живлення, які дозволяють вирощувати рослину практично на будь-якому субстраті: хоч на керамзиті, хоч на тирсі. Можна спробувати виростити розсаду і на вологому папері. Детальніше про те, як виростити розсаду без землі, розповідає «Флорист-Х».

Яким культурам підходить цей спосіб

Культури, що вирощуються розсадним способом, поділяються на дві групи: ті, у яких довгий розсадний період, і ті, у яких він короткий. До першої групи належать такі рослини, як селера, часник, томати, баклажани та перець. Їх доведеться в будь-якому випадку висаджувати в ємності, тому немає сенсу пророщувати їх насіння без землі.

Найкраще так вирощувати рослини, які можна висадити на постійне місце у вигляді паростків: гарбузові, тобто огірки, кабачки, гарбузи і патисони, або горох, квасолю та боби. Натмоість культури з тривалим розсадним періодом – капусту, помідор, перець, баклажани – пророщувати недоцільно. Їх доводиться сіяти рано, а висадити їх на постійне місце паростками не дозволяють температура повітря та ґрунту. Доводиться дорощувати розсаду в ємності з ґрунтом, а отже, втрачається сенс пророщування насіння без землі.

Безрозсадним способом, тобто посадкою пророщеного насіння відразу в ґрунт, можна виростити лише ранні детермінантні сорти томатів, але в такому випадку вони почнуть плодоносити дуже пізно: наприкінці серпня або на початку вересня.

Безземельний спосіб посадки розсади: посів у рулон

Для пророщування насіння без землі знадобиться поліетиленова стрічка довільної довжини. Вирізати її можна із старої тепличної плівки. Розклавши поліетилен на столі, розстеліть поверх нього смугу туалетного паперу. Потім зволожте папір із пульверизатора.

Насіння потрібно розкладати по краю туалетного паперу, відступивши від нього 1,5-2 см. Відстань між насінинами – 2 см. Розклавши насіння, накрийте його ще одним шаром паперу і змочіть його. Для проростання насіння найголовніше – тепло та волога. Тепер обережно згорніть усі шари в рулон, починаючи з того краю, на який виклали останнє насіння.

Після цього рулон у вертикальному положенні потрібно помістити у вузьку ємність з водою кімнатної температури. У воді повинна перебувати лише нижня третина рулону, а верхня частина з посіяним насінням має залишатися над ємністю.

При температурі 23-25​​⁰C насіння проросте вже протягом двох тижнів, тому краще тримати рулон біля теплої батареї. Як тільки з'являться паростки, організуйте для них гарне освітлення та прохолодні умови – 18-20⁰C, інакше рослини почнуть витягуватись. Коли сформується листочок, рослини потрібно терміново висаджувати у відкритий ґрунт або розсадний стакан, оскільки поживних речовин у сім'ядолях на той час вже не залишиться.