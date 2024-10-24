Один з ефективних методів – застосування спеціальних препаратів

Після закінчення сезону та збирання врожаю в ґрунті часто залишаються збудники інфекцій та активні грибки. Взимку їх активність знижується, але навесні вони можуть заражати нові рослини. Для зниження цих ризиків та захисту нових посівів необхідно провести дезінфекцію ґрунту. Які препарати використати, пише Ukr.Media.

Насамперед варто дочекатися потрібного моменту. Для обробки потрібно дочекатися похолодання та повного опадання листя. Цей момент є оптимальним. Потім беремо відро води й вибираємо компонент, що діє.

Якщо ви вирішили використати карбамід, то його потрібно брати близько 700 грамів. Якщо вибір упав на залізний купорос, то його кількість становитиме від 300 до 500 грамів. Можна купувати і мідний купорос. Його беруть у кількості 200 грамів.

Вкрай важливо пам'ятати таке: збільшення дозування допускати не можна. В іншому разі ви тільки нашкодите ґрунту. Так, ви знищите збудників хвороб та шкідників, але й мікрофлора теж отримає значну шкоду. Тому при приготуванні засобів важливо дотримуватися запобіжних заходів.

Один зі способів, які пропонують фермери, полягає в застосуванні парникового ефекту. Він підійде тим, кому вистачить плівки та невелика територія. Нею потрібно вкрити ґрунт, щоб сонце через поліетилен прогрів його. Таким чином буде знищена патогенна мікрофлора

Один з ефективних методів – застосування спеціальних препаратів. Вони зменшують популяцію патогенів. Такі препарати зручно та просто використовувати.

При перекопуванні ґрунту можна внести калійне або вапняне добриво, що підвищує рівень pH. Саме така реакція не дає шансів вижити шкідливим бактеріям.

Золоте правило, яке завжди та найкраще діє. Воно стосується дотримання сівозміни. Природний метод розірвати цикл розвитку шкідників та хвороб.