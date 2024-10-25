Для вирощування огірків ідеально підходять місця, де в цьому сезоні вирощувалися картопля, цибуля чи морква

З осені потрібно зробити все можливе, щоб ґрунт на наступний сезон був здоровим та родючим. В такому випадку ви зможете вирощувати помідори, огірки, цибулю, салати та всі інші культури, які вас цікавлять. Що робити з ґрунтом, щоб підготувати його до наступного сезону, пише ProstoWay.

Що треба зробити

Протягом сезону вирощування різноманітних культур земля втрачає багато поживних речовин. Основна мета осіннього внесення добрив – відновлення цього дефіциту. Також важливо розрахувати, щоб запаси нових доз були достатніми для задоволення потреб рослин, які плануються до вирощування наступного року.

Не забудьте перевірити щільність ґрунту. У разі високої щільності необхідно провести розпушування. Водночас, займіться захистом рослин від шкідників.

Про огірки

Для вирощування огірків ідеально підходять місця, де в цьому сезоні вирощувалися картопля, цибуля чи морква. Саме там необхідно вносити добрива. На кожен квадратний метр ділянки слід додати 10-12 кг свіжого гною від корів або коней, свіжого компосту, або напівперепрілого.

У випадку бідних грунтів, одного гною може бути недостатньо. Тому додатково, під час перекопування, слід внести 2-3 столові ложки суперфосфату та 1 столову ложку сульфату калію на квадратний метр.