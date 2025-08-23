Перед початком робіт обов’язково подбайте про захист

Англійський плющ часто виглядає декоративно, однак у реальності ця рослина може завдати чимало клопоту. Вона стрімко поширюється, охоплює дерева, душить інші рослини й може навіть стати прихистком для гризунів. Якщо не взяти ситуацію під контроль, плющ швидко захопить увесь сад. Як боротися з плющем, пише «24 Канал».

Цей вид плюща надзвичайно витривалий і росте з шаленою швидкістю. Навіть якщо здається, що ви вже впоралися з ним, за кілька тижнів він знову з’являється, ніби нічого й не було. Проте є дієвий спосіб, який допоможе прибрати його назавжди і без зайвих зусиль.

Перед початком робіт обов’язково подбайте про захист: одягніть щільні рукавички, окуляри й закритий одяг. Сік плюща може спричинити подразнення шкіри, тож краще уникнути прямого контакту з рослиною.

Як позбутися плюща: покрокова інструкція

Обріжте основні пагони. Для цього скористайтесь секатором або садовими ножицями. Зріжте лози біля основи, не зривайте їх з дерев чи парканів, щоб не пошкодити інші об'єкти. Через деякий час відрізані пагони засохнуть і самі відпадуть або ослабнуть.

Використайте засіб для знищення. Є два шляхи: хімічні гербіциди або натуральний розчин. Якщо ви віддаєте перевагу екологічному методу, змішайте білий оцет і трохи засобу для миття посуду, який допоможе оцту краще закріпитися на поверхні листя.

Обробіть плющ. Розпиліть засіб на залишки рослини в суху сонячну погоду. Уникайте потрапляння на інші рослини. Найкраще це робити в той період, коли не очікується дощу кілька днів.

Дайте час на дію. Через 1-2 тижні плющ втратить силу, листя почне жовтіти й опадати. Тоді візьміть граблі та зберіть залишки рослини. Видалення буде набагато легшим, ніж одразу після обрізання.