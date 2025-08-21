Головна причина, через яку фахівці не рекомендують садити дуб поряд із будинком – агресивна коренева система

Дуб – це потужне, величне дерево, яке символізує силу, стійкість і благородство. Його присутність у саду може виглядати вражаюче, а густе листя створює приємну тінь. Проте не всі знають, що розміщення дуба поруч із житловим будинком може спричинити неприємні наслідки, і йдеться не лише про прикмети. Детальніше про це пише Real Simple.

Ризики для будівлі

Головна причина, через яку фахівці не рекомендують садити дуб поряд із будинком, – агресивна коренева система. Дуб має швидкоросле коріння, яке з часом може дістатися до фундаменту. Корені поступово розширюються, проникаючи в ґрунт на значну глибину та ширину. Це може спричинити деформацію основи будинку, появу тріщин або проблем з дренажем.

Хоча коріння дуба не лежить так близько до поверхні, як, наприклад, у верби, воно також здатне створювати ризики для стабільності ґрунту. Крім того, з роками розростається не лише коренева система, а й масивна крона, а це означає, що старі, важкі гілки можуть ламатися під час буревіїв або снігопадів. Якщо дерево росте поблизу житлової зони – це потенційна небезпека для людей і майна.

Якщо дуб вже росте поруч із будівлею, важливо проводити регулярні огляди стану дерева та професійне обрізання, особливо після негоди.