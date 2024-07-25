Серед способів позбутися трави також можна назвати ошпарювання швів кип’ятком

Інколи між плиткою чи бруківкою проростає трава. Вона не лише псує вигляд ділянки, але й може зруйнувати доріжку. Якщо така проблема вже з'явилася, Ozon пише, як її вирішити.

Ручне видалення

Якщо ви маєте справу з частковим проростанням рослин у швах бруківки та невеликою територією, одним з найефективніших методів боротьби з травою та бур’янами є ручне видалення. Цей метод дозволяє прибрати рослинність, особливо у важкодоступних місцях. Ручне видалення має також перевагу в тому, що воно не залишає за собою хімічних слідів та не завдає шкоди бруківці.

Механічні методи

Очистити бур’ян можна механічним способом за допомогою спеціальних інструментів:

ножиць;

шпателів;

тримачів для видалення трави або обрізання коренів.

Ці інструменти є ефективними для контролю рослинності та дозволяють точно впливати на зони росту, забезпечуючи уважний підхід до догляду за покриттям з бруківки.

Проте варто зауважити, що неправильний вибір інструментів чи їх необережне використання може призвести до пошкодження або навіть руйнування бруківки. Уникайте контакту металевих предметів з поверхнею плитки, щоб не порушити правила експлуатації продукції.

Найефективнішим способом позбутися трави на великій площі є очищення площі за допомогою керхера чи іншої мийки високого тиску. Струмінь води під тиском найбезпечніше позбавить ваше подвір’я не лише від небажаної рослинності, а й від шару пилу. Варто не забувати, що тиск води в керхері частково вимиває пісок між швами бруківки разом із насінням рослин та корінням. Отже, після очищення проміжки між плиткою потрібно просипати чистим сухим піском (білим крупнозернистим), щоб зберегти вигляд та правильні умови експлуатації замощення.

Періодичність миття бруківки керхером потрібно визначати, враховуючи розмір території, погодні умови, вологість ґрунтів, а також активність руху по замощеній ділянці. Всі ці чинники безпосередньо впливають на інтенсивність росту трави на площі із замощеною бруківкою.

Хімічні засоби

Поширеним методом боротьби є хімічні засоби для знищення трави. Проте важливо переконатися, що ці речовини дозволені для використання на бруківці й не загрожують її руйнуванню. Обов’язково врахуйте рекомендації та застереження виробника бруківки щодо застосування будь-яких хімічних засобів на поверхні бетонних виробів. Також необдумане використання хімічних речовин може призвести до негативного впливу на навколишнє середовище.

Альтернативні методи

Серед способів позбутися трави також можна назвати ошпарювання швів кип’ятком. Такі дії тимчасово припинять поверхневий ріст рослинності, проте не знищать корені у піщаних швах між бруківкою. Через деякий час рослини повторно проростатимуть та, ймовірно, з більшою інтенсивністю. Більш агресивним методом є випалювання трави пальником, проте якщо її дуже багато, це довготривала і трудомістка робота.

Ще один з альтернативних підходів – використання органічних речовин, які можуть пригнічувати ріст рослин без використання шкідливих хімікатів. Наприклад, певні рослинні відвари можуть допомогти утримувати траву під контролем без шкоди для навколишнього середовища.

Екологічно чисті методи догляду за бруківкою також передбачають використання природних бар’єрів, які перешкоджають росту трави. Наприклад, встановлення геотекстилю або шару кори чи декоративного каміння може не тільки утримати бур’ян від проростання, але і забезпечити природний вигляд території.

При виборі екологічних альтернатив, аби досягти оптимального результату, важливо враховувати специфічні умови місцевості та тип ґрунту.