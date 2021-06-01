Схем укладання бруківки може бути безліч – залежно від виду покриття та території, яку ви хочете замостити

Аби покриття на вулиці чи подвір’ї служило вам довго, важливо не лише купити якісну бруківку, а й правильно її укласти. Кожна модель має власні характеристики, які на це впливають: клас матеріалу, розміри, форму, колір.

Є кілька правил укладки, які допоможуть укласти бруківку самостійно та позбутися зайвої мороки:

укладання треба починати від обох країв замощуваної площі, що допоможе уникнути ситуацій, коли потрібно буде припасувати елементи в край дороги;

щоб зберегти колір покриття, слід уникати попадання цементного пилу, що виділяється під час різки бетону та інших будівельних сумішей, на поверхню бруківки;

якщо на ділянці, де кладуть плитку, присутній інший елемент інфраструктури (наприклад, люк чи стовп), важливо замощувати так, аби було мінімум дорізання, а також зберігався як естетичний вигляд, так і цілісність полотна;

бруківку потрібно одночасно укладати з трьох або більше піддонів, а також за можливості брати продукцію з різних рядів цих піддонів: через особливості виробництва бетонної тротуарної плитки її колір може трішки відрізнятися в різних партіях;

потрібно враховувати модуль плитки, бо одна може моститися каскадно, інша – радіально, одна є великоформатною, інша – малоформатною.

Універсального підходу до укладання бруківки не існує. Схем може бути безліч – залежно від виду покриття та території, яку ви хочете замостити: повністю подвір’я, лише доріжки або під’їзні шляхи. Деякі види тротуарних плит легко поєднуються з іншими, проте теж потрібно розуміти, з якими саме. Наприклад, бруківку «Старе місто» найкраще комбінувати з іншими класичними лініями: австрійською бруківкою, римським або віденським каменем.

Аби полегшити процес укладання, виробник бруківки ТМ «Мій Двір» пропонує своїм клієнтам послугу дизайн-проекту. Він дозволяє побачити, як виглядатиме ділянка з різними видами покриття, та допомагає обрати найкращий варіант. Крім того, фахівці компанії можуть проконсультувати щодо технології укладання бруківки різних видів та іншого покриття.

Спершу з клієнтом погоджують план замощуваної території: заміри можуть зробити спеціалісти «Мій Двір» або ж клієнт може їх надіслати самостійно. Дизайнери розробляють дві концепції укладання бруківки, клієнт обирає один з них, і після кількох правок йому вже готують пакет документів із прорахунком кількості необхідного покриття та робочим кресленням.

Послуга дизайн-проекту користується значною популярністю серед клієнтів ТМ «Мій Двір», адже значно полегшує процес укладання бруківки та дозволяє створити неповторний дизайн. Безкоштовно скористатися послугою можна за умови купівлі бруківки згідно з дизайн-проектом у компанії та при розмірі замощуваної поверхні понад 150 м2. Дізнатися більше про послугу та замовити її можна за номером телефону 0 800 302 103 або безпосередньо на сайті ТМ «Мій Двір».

Торгова марка «Мій Двір» – виробник бруківки, бетонних бордюрів, блоків та декоративних елементів, що працює на українському ринку понад 20 років. Покриття її виробництва використовують як на приватних територіях, так і на комерційних ділянках і в громадських просторах. Компанія пропонує десятки видів продукції різних форм, кольорів та текстур з гарантією 25 років.