Чернігівська броварня відсвяткувала першу річницю свого перезапуску

У березні 2022 року підприємство зазнало серйозних збитків та втратило частину виробничого обладнання. Однак AB InBev Efes Україна вберегла життя та здоров'я співробітників і в липні 2022 року прийняла рішення про інвестиції у відновлення роботи.

З моменту перезапуску минув рік, розповідають представники броварні. За цей час підприємство запрацювало на повну потужність і на сьогодні за рік роботи виробило понад 1 150 кГл продукту. Це орієнтовно 230 000 000 пляшок по 0,5 л.

Підприємству вдалося відновити роботу на повну потужність

Щодня у броварні варяться давно знайомі та улюблені багатьма українцями бренди «Рогань», «Янтар», Kozel, Stella Artois і, звісно, легендарне «Чернігівське», яке багато років є однією з візитівок міста. Крім того, Чернігівська броварня регулярно запускає у виробництво цікаві новинки. За останній рік до портфеля брендів додалися бірмікс «Біле FRUTER», а також лагери Samson, Lowenbrau, «Повна діжка».

У ході відновлення провели повну діагностику та ремонт всього обладнання

«Це був нелегкий рік, але завдяки інвестиціям у відновлення та самовідданій праці наших людей ми вистояли, перезапустили понівечене виробництво та пліч-о-пліч працюємо, щоб варити смачне пиво, яке подобається українцям. Наразі майже всі наші колеги повернулися до міста та до роботи, а з рештою співробітників ми завжди на зв’язку та чекаємо на їхнє повернення. Пишаємося, що за цей час енергія та ентузіазм анітрохи не вичерпалися, і хочеться робити ще більше заради кращого майбутнього та нашого міста», – поділився директор броварні Євген Ворожко.

Як згадує директор Чернігівської броварні, до перезапуску готувалися всі разом і ретельно, оскільки відновлювати роботу такого підприємства після усього, що сталося, – справа ризикована, складна і недешева. Зокрема, у ході робіт провели повну діагностику та ремонт всього виробничого обладнання, що на сьогодні дозволило домогтися практично повного відновлення потужності. Зрештою, наприкінці грудня Чернігівська броварня відновила свою роботу.

Відновити роботу броварні було непросто

Історія Чернігівської броварні та особистий досвід її працівників, які не втратили сили духу та з вірою у світле майбутнє плідно працювали задля відновлення виробництва закарбовані у документальній стрічці «Нездоланні». Фільм можна подивитися за посиланням.

Нещодавно Чернігівську броварню вперше відвідали журналісти, щоб на власні очі побачити, як тепер виглядає та працює підприємство. Вони схвально оцінили відремонтовані складські приміщення та відновлене виробниче обладнання.

Представники підприємства провели журналістам екскурсію