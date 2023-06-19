Наразі всі три лінії броварні повністю відновлені

24 лютого 2022 року Миколаївська броварня вимушено зупинила виробництво. Через її розташування в зоні бойових дій, це рішення було необхідним, щоб убезпечити співробітників. За час простою завод зазнав ушкоджень: внаслідок ракетних обстрілів сильно постраждали 3 склади броварні, при цьому, основний склад був майже вщент зруйнований.

Однак, попри величезні збитки та втрату частини обладнання, «AB InBev Efes Україна» здійснила головне – вберегла життя та здоров'я співробітників.

«До запуску броварні готувалися відповідально: провели діагностику, ремонт та пусконалагодження всього виробничого обладнання. Станом на сьогодні ми відновилися та працюємо. Ми впевнені, що успіх всієї країни залежить від щоденної праці кожного з нас, оскільки підтримка економічного та соціального фронту забезпечують розвиток економіки України та добробут людей», – розповідає директор броварні Олександр Балахнов.

Цього тижня виробництво відвідали журналісти, щоб на власні очі побачити, як працює броварня, адже наразі всі три лінії броварні (ПЕТ, скло 0,5 л та КЕГа) вже повністю відновлені та розпочали повноцінне виробництво улюблених брендів мільйонів українців: зокрема, дуже чекали на повернення справжньої миколаївської легенди – пива «Янтар» та інших улюблених брендів, таких як «Біле», «Біла Ніч», «Чернігівське Світле», «Титан» і «Рогань Традиційне».