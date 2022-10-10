До кінця доби у Львові сподіваються відновити електропостачання

У понеділок, 10 жовтня, росіяни випустили у напрямку Львівської області 15 ракет. З них сім збили системи ППО, 8 – влучили в енергетичні підстанції. Через це 90% об’єктів Львова знеструмлені, але ситуацію обіцяють виправити до кінця доби. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та заступники мера Львова розповіли, яка ситуація станом на 18:00.

До кінця доби у Львові планують відновити електропостачання, водопостачання, роботу підстанцій мобільного зв’язку та систем оповіщення.

«Провели нараду з екстреними службами. Йде відновлення електропостачання. До кінця цієї доби 90-95% Львова буде відновлено електропостачання. У районах також йдуть ремонтні роботи», – повідомив голова Львівської ЛОВА Максим Козицький.

Очільник області додав, що проблеми з електропостачанням мають Золочівський і Стрийський райони, їх сподіваються вирішити протягом доби.

Заступники міського голови Львова Андрій Москаленко та Ірина Маруняк розповіли на брифінгу, як працює місто. Для цього міська рада створила оперативний штаб ліквідації наслідків ракетних обстрілів 10 жовтня.

«Станом на цю хвилину 30-40% міста вже заживлено. Від того залежить і водопостачання. Зокрема у Шевченківському районі очікуємо, що за півгодини буде 100% подача води, відповідно і гаряче водопостачання. Інші райони живляться іншими підстанціями, частина з них працює на дизельних генераторах. 40% міста отримують воду», – зазначив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Мобільний зв’язок

Мобільний зв’язок працює з перебоями. Оператори використовують дизельні генератори. Очікується, що до кінця дня будуть відновлені ключові підстанції, з яких йде живлення мобільного зв’язку.

Безпека руху

Через знеструмлення у Львові працюють лише 7% світлофорів, на складних перехрестях працювали регулювальники. Також не всюди є вуличне освітлення. У тих районах, де не буде ввечері вуличного освітлення, буде більше поліцейських патрулів.

Повітряні тривоги

Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. В тих районах, де системи оповіщення можуть не працювати, сповіщатимуть автомобілі з гучномовцями. Наразі мова про Сихівський, частину Личаківського та Галицького районів.

Транспорт

Поки у Львові немає світла, не працює громадський електротранспорт. 12 автобусів підсилили напрямки, де не курсує електротранспорт. У вівторок на міських маршрутах додатково курсуватиме до 27 автобусів.

Освіта

У вівторок навчання у школах не буде, хоча вчителі чергуватимуть в школах. Позашкільні заняття також скасовані. Дитячі садочки працюватимуть в режимі чергових груп.

Медицина

Екстрена меддопомога працює в штатному режимі. Всі лікарні Львова мають дизельні генератори.

Вода

Зараз водопостачання відсутнє у 50% Львова. «Львівводоканал» завдяки дизельним генераторам забезпечує максимальну кількість вулиць міста водою. Але деякі будинки отримують воду до 3 поверху, оскільки знеструмлені станції підкачок. У тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра з самого ранку будуть їздити водовозки.

Також воду можна набрати з пожежних гідрантів. Перелік адрес:

Галицький район :

Пл.Ринок, 38

Пр.Свободи, 24-26

Пл. Міцкевича (Матір Божа)

Франківський район :

Вул.Пулюя 28 - Трускавецька

вул.Горбачевського (Медик)

Залізничний район :

Вул.Широка, 83

Вул.Виговського, 67-69

Вул.Ряшівська, 13-15

Шевченківський район :

Вул.Щурата, 5-7

Вул.Лінкольна, 53

Сихівський район :

Вул.Вернадського, 28а

Вул.Трильовського, 14

Вул. Хуторівка, 59 (АЗС)

Хліб

Компанія «Хлібпром» продає хліб у спеціалізованих машинах: біля Левандівського базару, ринку на вул. Петлюри, а також біля базарів на вул. Пулюя та Володимира Великого, ДСК біля Львівводоканалу. У вівторок у випадку відсутності електропостачання «Хлібпром» та «Галицька здоба» запустять для продажу хліба 23 спецмашини.