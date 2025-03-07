Також лічі відомий своїм солодким, квітковим смаком, а за текстурою нагадує твердий виноград

Тропічні фрукти, які колись здавалися екзотикою, сьогодні легко можна знайти на полицях магазинів. Одним із таких смаколиків є лічі – невеликий, але дуже смачний фрукт. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно чистити та їсти лічі.

Що таке лічі

Лічі – це невеликий тропічний фрукт, плід вічнозелених дерев із родини сапіндових. Він має овальну, довгасту форму та складається з трьох шарів: горбкуватої рожевої шкірочки, соковитого, напівпрозорого м’якуша та твердої довгастої кісточки. Через таку зовнішній вигляд, лічі інколи називають «алігаторевою полуницею».

Також лічі відомий своїм солодким, квітковим смаком, а за текстурою нагадує твердий виноград. Зазвичай його їдять свіжим, але можна зустріти цей фрукт також в сушеному або консервованому вигляді.

Зростає цей фрукт у субтропіках по всьому світу, але промислово вирощується в Китаї, Індії та США.

Як правильно їсти лічі

Щоб з’їсти лічі, достатньо просто проколоти зовнішню тонку шкіру нігтем і зняти її. Далі ви можете або одразу закинути фрукт до рота, з’їсти м’якуш та виплюнути кісточку, або пальцями розділити плід навпіл, видалити кісточку та з’їсти плід.